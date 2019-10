Una Vita anticipazioni, Lucia sposa Samuel? Nozze con colpo di scena

Anticipazioni Una Vita, Lucia accetta di sposare Samuel: Telmo in crisi

Le anticipazioni di Una Vita continuano a vedere protagonisti Lucia, Samuel e Telmo. Questo triangolo amoroso tiene incollati al piccolo schermo i telespettatori italiani, che attendono di assistere a una nuova svolta. Ebbene arriva un cambiamento nella trama quando Lucia accetta di sposare Samuel. In particolare, la Alvarado decide di convolare a nozze con l’Alday, non appena si rende conto di provare dei forti sentimenti nei confronti di Telmo. La figlia dei Marchesi di Valmez, dopo essersi scambiata un bacio appassionato con il prete, capisce che tra loro non c’è comunque alcun futuro. Proprio per tale motivo, mette da parte i suoi sentimenti e decide di accettare la proposta di matrimonio di Samuel. Celia organizza così una festa a La Deliciosa, durnate la quale però Lucia si procura un infortunio. A salvarla ci pensa, ancora una volta, Telmo. Dopo di che, la Alvarado inizia a organizzare le sue nozze con Samuel. Chiaramente il prete, sicuro dei sentimenti che prova, cade in una profonda crisi spirituale.

Una Vita anticipazioni, colpo di scena: Telmo interrompe le nozze di Lucia e Samuel

Nel corso delle prossime puntate, Telmo è ormai certo delle cattive intenzioni di Samuel. Quest’ultimo, non solo è un assassino, ma intende anche mettere le mani sull’importante eredità di Lucia. Proprio per tale motivo, il prete cade in una forte crisi spirituale. Il sacerdote è disposto a tutto pur di salvare Lucia, mentre Samuel non vede l’ora di diventare il marito della Alvarado. Ed ecco che, dopo aver messo in dubbio tutto, Telmo fa un gesto davvero inaspettato: si spoglia delle vesti sacerdotali e interrompe le nozze di Lucia e Samuel! Durante l’evento, il prete decide di fare irruzione nella chiesa nel bel mezzo della cerimonia, stupendo tutti.

Anticipazione Una Vita, Lucia abbandona Samuel sull’altare e lascia la chiesa con Telmo

Di fronte al gesto di Telmo, Lucia abbandona Samuel sull’altare! La Alvarado capisce immediatamente che il prete ha messo da parte la sua professione proprio per l’amore che prova nei suoi confronti. Pertanto, la cugina di Celia stupisce tutti e, dopo aver abbandonato l’Alday, lascia la chiesa proprio insieme a Telmo. Di fronte al rifiuto della giovane, il fratello di Diego non reagisce affatto bene, tanto che la umilia di fronte a tutti in chiesa! Le anticipazioni vedono Samuel, però, pronto a tutto pur di riconquistare Lucia e di liberarsi del sacerdote.