Anticipazione Una Vita: Telmo fa un gesto estremo, poi si dichiara a Lucia

Anticipazioni Una Vita, Telmo fa un gesto estremo per salvare Lucia da Samuel

Arriva finalmente la dichiarazione d’amore di Telmo per Lucia, nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Scendendo nel dettaglio, il sacerdote di Acacias si rende conto di essersi innamorato della Alvarado e dimostra di essere disposto a tutto pur di allontanarla da Samuel. Infatti, quest’ultimo è sempre più intenzionato a iniziare una nuova vita a fianco di Lucia. La ragazza, però, non sa che lo scopo dell’Alday è quello di sposarla per riuscire ad avere tra le mani la sua importante eredità. A capire le sue intenzioni è proprio Telmo, il quale ha finalmente di fronte tutta la verità. Attraverso la confessione dello strozzino Jimeno Batán, il sacerdote scopre che Samuel ha fatto annullare il matrimonio con Blanca, al fine di sposare Lucia e impossessarsi del suo patrimonio. La cugina di Celia sembra essere sempre più legata all’Alday, tanto che accetta di farsi corteggiare da lui. A questo punto, per salvarla, Telmo è costretto a commettere un gesto estremo.

Una Vita anticipazioni, Telmo confessa a Lucia la verità su Samuel

Un gesto estremo quello che compie Telmo. Scendendo nel dettaglio, durante la processione in onore della Vergine dei Miracoli, il sacerdote obbliga Lucia a seguirlo in una chiesetta abbandonata. Inizialmente, la Alvarado appare spaventata per l’atteggiamento tenuto dal nuovo parroco di Acacias. Infatti, sembra non essere disposta neppure ad ascoltarlo. Nonostante ciò, Telmo riesce comunque a trovare il modo per spiegare a Lucia cosa sta realmente accadendo dietro le sue spalle. Non solo, il prete si dice ancora convinto che l’Alday sia il responsabile della morte del suo padrino, Joaquin. A questo punto, Telmo è costretto a tradire il segreto della confessione e rivela a Lucia quanto scoperto da Batan.

Anticipazione Una Vita, Telmo dichiara il suo amore a Lucia

Telmo svela a Lucia quali sono le reali intenzioni di Samuel. La cugina di Celia appare spiazzata di fronte alle parole del prete. Nonostante questo, la Alvarado crede finalmente al sacerdote. Ed ecco che arriva una dichiarazione d’amore da parte di Telmo, il quale le confessa che sta agendo in questo modo perché prova dei sentimenti nei suoi confronti. Lucia non vuole tornare subito ad Acacias, tanto che chiede al prete di trattenersi con lei per qualche ora, all’interno della chiesetta abbandonata.