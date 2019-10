Una Vita, Samuel inganna Lucia: l’annullamento delle nozze con Blanca

Anticipazioni Una Vita, nuovo folle piano di Samuel: l’Alday approfitta dell’interesse che nutre Lucia

Le anticipazioni di Una Vita segnalano un nuovo folle piano di Samuel. Questa volta, l’Alday punta la sua attenzione su Lucia. Ormai in rovina economicamente, il gioielliere deve trovare presto una soluzione per riuscire a risolvere i suoi problemi. Come hanno già fatto presente Ramon e Felipe, Samuel rischia di perdere davvero tutto ciò che ha. Il fratello di Diego si rende conto del fatto che Lucia è una donna molto ricca, in quanto figlia dei Marchesi di Valmez. Da quest’ultimi, la cugina di Celia eredita beni importanti. Samuel non può non prendere in considerazione ciò, tanto che inizia a pensare di sfruttare l’interesse che la ragazza prova nei suoi confronti. A capire il folle piano dell’Alday è Telmo! Il nuovo e affascinante prete di Acacias si lega molto a Lucia e cerca in ogni modo di tenerla lontana da Samuel. Ma ormai la cugina di Celia sembra essere completamente persa di Samuel, il quale agisce frettolosamente per ottenere i suoi scopi.

Una Vita anticipazioni, Samuel inizia a corteggiare Lucia per ottenere la sua eredità

Dopo aver scoperto che Lucia è molto ricca, Samuel vede di fronte a sé una nuova grande possibilità per riprendersi economicamente. L’unico modo per avere accesso, però, all’eredità della ragazza è quello di diventare suo marito. Pertanto, inizia a escogitare un piano per convolare a nozze con Lucia. L’Alday, a questo punto, chiede a Felipe e Celia il permesso di corteggiare la ragazza. Non solo, Samuel chiede anche alla diretta interessata di poter iniziare una frequentazione. Chiaramente l’erede dei Marchesi di Valmez appare subito felice della proposta. Così, i due iniziano a passeggiare insieme per le vie di Acacias, portando Telmo a preoccuparsi in modo importante per Lucia, facendo anche notare di provare dei sentimenti nei suoi confronti.

Anticipazione Una Vita, Telmo cerca di contrastare Samuel: lui però ottiene comunque l’annullamento del matrimonio con Blanca

Samuel inizia a corteggiare ufficialmente Lucia, ma deve ancora fare un passo importante. L’Alday, approfittando delle sue conoscenze per ottenere dalla Sacra Ruota l’annullamento del suo matrimonio con Blanca. Telmo cerca di approfittare di ciò, chiedendo aiuto a Espineira. Ma non basta: infatti, Samuel riesce a raggiungere il suo obbiettivo, scrivendo una lettera a nome di Blanca.