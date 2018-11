Una Vita, arriva Padre Telmo: il prete si innamora di una donna ad Acacias

Anticipazioni spagnole Una Vita: ad Acacias arriva il prete Telmo che si avvicina alla cugina di Celia

Nelle prossime puntate di Una Vita arriva Telmo ad Acacias 38, interpretato dall’attore Daniel Tatay. Il prete giunge nel piccolo quartiere spagnolo con uno scopo. Scendendo nel dettaglio, l’uomo ha una missione da compiere che riguarda Lucia Alvarado, la cugina di Celia, anche lei arrivata da qualche tempo ad Acacias. La donna viene aiutata proprio dalla Alvarez Hermoso, che la ospita in casa sua, ma ecco che l’arrivo di Telmo porta su di lei sospetti e ombre. La giovane compare nel piccolo quartiere mentre è in fuga da suo zio e poco dopo arriva Telmo a cercarla. In particolare, il prete segue i mandati che il vescovo Espineira gli trasferisce da Salamanca. Una missione che è stata imposta dall’ordine religioso al quale appartiene e che lo porta ad avvicinarsi inevitabilmente a Lucia, senza però conoscere il vero scopo. Tanti i colpi di scena che vedono protagonisti sia Telmo che Lucia nel corso delle ultime puntate andate in onda in Spagna. Le anticipazioni spagnole rivelano che il prete, dopo essere giunto ad Acacias, è costretto ad affrontare l’ira di Samuel Alday.

Una Vita anticipazioni: Telmo e Samuel si scontrano per Lucia

Telmo è costretto a scontrarsi più volte con Samuel, il fratellastro di Cayetana. Il motivo? Lucia! Infatti, non appena la cugina di Celia giunge ad Acacias 38, il giovane Alday ne resta ammaliato. I due si avvicinano subito. Ma ecco che ben presto il figlio di Jaime si rivela una persona per nulla positiva. Nel frattempo, Telmo diventa il confidente della giovane, con cui instaura un rapporto di forte complicità. Presto però si rende conto di essersi innamorato. Entrambi sembrano provare dei forti sentimenti l’uno nei confronti dell’altra e in poco tempo Samuel nota il legame che c’è tra loro. Ovviamente il giovane Alday non può permettersi di perdere la cugina di Celia a causa del prete. Ed ecco che mette in atto un piano scandaloso.

Anticipazioni Una Vita: Telmo vittima di un crudele piano di Samuel Alday

Nel corso delle ultime puntate spagnole della soap, Lucia si sveglia stordita e seminuda accanto a Telmo. Ma cos’è accaduto tra loro? Ed ecco che compare nella stanza Samuel insieme al vescovo Espineira. Il giovane Alday accusa il prete di aver abusato della sua fidanzata. Ovviamente il religioso nega il tutto, sicuro del fatto che con Lucia non sia comunque accaduto nulla. Nonostante ciò, Telmo non riesce a dire nulla di convincente a Espineira. Il prete di Acacias viene così accusato di violenza nei confronti della giovane. Sebbene ci sia questa accusa, il religioso non riesce a fare a meno di incontrarsi di nascosto con la giovane donna.