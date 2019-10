Anticipazioni Una Vita dal 20 al 26 ottobre: rivelazioni e sospetti

Una Vita anticipazioni prossima settimana: i sospetti di Felipe su Samuel, il gesto di Telmo

Le anticipazioni di Una Vita sulla prossima settimana rivelano che Samuel, per tentare di uscire dalla crisi economica, decide di vendere i suoi cimeli di famiglia. Organizza così un’esposizione e l’Alday si scontra con con i vicini, che scelgono di non presentarsi all’evento. Come sempre, l’unica a sostenere il ragazzo è Lucia, la quale vuole offrirgli tutto il suo aiuto per aggiustare una prestigiosa statuina. Telmo interrompe una cena tra i due e la Alvarado intuisce che dietro ciò c’è lo zampino di Celia. Durante una discussione, la ragazza rivela poi alla cugina di essere la figlia illegittima dei Marchesi di Valmez. Di fronte a questa verità, Felipe inizia a pensare che Samuel abbia deciso di frequentare Lucia proprio per entrare in possesso della sua importante eredità. Il priore Espineira se la prende duramente con Telmo, accusandolo di non essere riuscito a impedire a Lucia di stringere un legame solido con Samuel. In questa circostanza, il prete capisce che il patrimonio è più grande di ciò che pensava. Pur essendo consapevole che sta facendo una cosa sbagliata, Telmo fruga tra le cose del suo superiore e trova un documento. Dopo di che, scrive una lettera misteriosa a un giornalista locale.

Anticipazione Una Vita: Telmo fa sapere a tutti la verità su Lucia

Il giorno dopo, su tutti i giornali viene riportata la notizia sulla parentela tra i Marchesi Valmez, compreso il fatto che i due hanno avuto una figlia, Lucia. Quest’ultima diventa oggetto delle malelingue, ma decide comunque di farsi vedere a Calle Acacias. Qui trova in Samuel un amico su cui poter contare. Oltre ciò, Celia consiglia alla cugina di rinunciare alla sua eredità e di fare ammenda pubblica per fermare le chiacchiere, che la vedono figlia del peccato. Espineira capisce che è stato proprio Telmo a divulgare le notizie su Lucia. Il sacerdote cerca di placare la rabbia del suo superiore, spiegandogli che si tratta di un piano per spingere la Alvarado a rinunciare al denaro.

Anticipazioni Una Vita: Casilda abbandona le vesti di domestica ed entra nella famiglia Hidalgo

Leonor vuole costringere Rosina ad accettare in famiglia Casilda. Quest’ultima, però, non riesce ad abituarsi all’idea di essere figlia di Maximiliano. Le vicine si incontrano per la merenda a La Deliciosa e inaspettatamente la moglie di Liberto prende la parola al posto di Leonor e annuncia che Casilda è una Hidalgo. In seguito, Rosina e sua figlia decidono di trasformare la domestica in una signorina e la portano in sartoria per far cucire a Susana dei vestiti. Casilda, intanto, è costretta a smettere di essere una domestica e continua a subire l’influenza della madre, che sembra essere particolarmente interessata al denaro degli Hidalgo. Dopo un’accesa discussione, finalmente Rosina e Casilda fanno pace.

Una Vita anticipazioni: Leonor decide di scrivere un’opera teatrale su una storia d’amore proibita

Servante sembra riprendersi dalla polmonite, ma continua a ad accentuare il suo malessere. Il portinaio accetta, poi, che Leonor scriva un’opera teatrale che vede protagonista la storia d’amore proibita tra Heliodora e Martina, due giovani donne che lui stesso ha conosciuto in passato.