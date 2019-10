Anticipazione Una Vita, un bacio tra due donne crea scandalo ad Acacias

Una Vita anticipazioni, un bacio tra due donne causa scalpore nel quartiere di Acacias

Le anticipazioni di Una Vita annunciano uno scandalo ad Acacias! Ebbene un bacio tra due donne riesce a creare scalpore in tutto il ricco quartiere spagnolo. Il tutto accade durante una scena teatrale, realizzata su richiesta di Leonor. Nel corso delle prossime puntate, Servante racconta alla giovane scrittrice la storia d’amore tra Martina e Heliodora. Una relazione proibita, su cui la Hidalgo scrive un’opera teatrale. Il racconto fatto dal portinaio del quartiere affascina non poco la figlia di Rosina, che decide di realizzare questo progetto. Con il supporto della madre (come vi abbiamo già anticipato, la donna si intromette nel progetto della figlia), riesce anche a trovare un impresario, pronto a rappresentare questa sua opera teatrale, chiaramente sotto compenso economico. Leonor si impegna totalmente in questo nuovo lavoro e diventa necessaria una prova, al fine di capire se lo spettacolo possa essere davvero così interessante. La scrittrice coinvolge nel progetto anche Servante, che intanto si è ripreso dal suo malanno. Partono così le selezioni degli attori.

Anticipazioni Una Vita: Leonor realizza un’opera teatrale con protagonista una storia d’amore proibita

Una storia d’amore affascinante quella tra Martina e Heliodora. Leonor decide di far conoscere a tutti questa relazione proibita tra due donne, attraverso un’opera teatrale. Con l’aiuto di Servante e il supporto di Rosina, la scrittrice inizia le selezioni. Come protagoniste vengono scelte Carmen e Flora, rispettivamente nei ruoli di Heliodora e Martina. Vi anticipiamo che questo nuovo progetto della Hidalgo porta discussioni tra gli altri membri del cast, tanto che si rischia di rovinare la messa in scena della rappresentazione. E mentre le condizioni di salute di Servante peggiorano di nuovo, lo spettacolo finalmente viene realizzato di fronte a tutti gli abitanti di Acacias. Ed è proprio in questa circostanza che il quartiere diventa luogo di scandalo.

Anticipazione Una Vita: Flora si lascia andare e bacia Carmen

L’opera teatrale di Leonor crea scandalo ad Acacias! Flora si lascia coinvolgere completamente dal suo personaggio, al punto che finisce per baciare Carmen, cosa mai accaduta durante le prove! Un bacio il loro che crea scalpore in tutto il quartiere. Impossibile non notare le facce sconvolte dei presenti. Flora riesce così a sorprendere tutti, anche la stessa Carmen!