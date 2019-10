Anticipazioni Una Vita dal 13 al 19 ottobre: un delitto, il segreto su Casilda

Una Vita anticipazioni prossima settimana: il padrino di Lucia viene ucciso, Samuel accusato

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che Telmo, dopo aver scoperto che Lucia è la figlia dei Marchesi di Valmez, si reca da Espineira, da cui esige ulteriori dettagli sul conto della ragazza. Così, il sacerdote scopre che i Marchesi abbandonarono la Alvarado dopo aver scoperto di essere fratellastri. Nel frattempo, la cugina di Celia entra in una profonda crisi, quando le viene rivelata la novità. Intanto, Susana insinua che il rapporto tra Lucia e Samuel possa essere peccaminoso. L’Alday cerca di portare la ragazza dalla sua parte, dicendole che Telmo e l’ordine del Cristo Giacente vogliono solo entrare in possesso della sua eredità, in quanto figlia dei Marchesi Valmez. Lucia parte per Salamanca e scopre che Joacquin è morto. Poco prima di essere ucciso l’uomo aveva incontrato Samuel. Telmo inizia così a sospettare che dietro l’omicidio ci sia proprio l’Alday e gli confessa subito i suoi sospetti a Lucia. Quest’ultima, plagiata dal gioielliere, non crede alle parole del sacerdote. Samuel e la Alvarado escono insieme, ma alcuni banditi li attaccano e rompono la mano all’uomo.

Anticipazioni Una Vita: Casilda scopre che Maria è sua madre, Rosina furiosa

Higinio finge di licenziare Maria, che annuncia di dover lasciare Acacias. Prima, però, la donna confessa a Casilda di essere sua madre. La dolce domestica si scaglia duramente contro Rosina, accusandola di aver allontanato sua mamma dal ricco quartiere attraverso sotterfugi e bugie. Non solo, Maria fa sapere a Leonor che Casilda è appunto il frutto della relazione extraconiugale, avuta diversi anni fa, tra lei e suo padre Maximiliano. Sebbene sia sotto shock dopo aver appreso la notizia, la giovane scrittrice vuole accogliere la domestica in famiglia. Rosina, però, non accetta tale situazione e si oppone. Leonor inizia a fare domande sull’amore di Heliodora e Martina, due giovani che ha conosciuto Servante quando era ancora un ragazzo. Intanto, il portinaio di Acacias 38 scappa dalla soffitta, convinto di dover prendere una nave per ricongiungersi alla sua Paciencia, nonostante le sue condizioni di salute siano gravi.

Anticipazione Una Vita: Leonor inizia a scrivere un’opera teatrale, Rosina svela il segreto su Casilda

Fabiana ospita Maria in soffitta, sebbene la donna sia stata licenziata. La domestica, però, precisa di volerle dare un posto dove vivere solo perché è la madre di Casilda. Leonora inizia, nel frattempo, a scrivere un’opera teatrale sulla storia d’amore proibita tra Heliodora e Martina. Rosina, senza chiederle alcun parere, si impegna con l’impresario teatrale Benajmin Corral per vendere lo spettacolo non appena sarà terminato. In seguito, durante un litigio con Casilda, Rosina svela che la domestica è la figlia di Maximiliano.