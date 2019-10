Una Vita: Casilda è davvero la sorella di Leonor? La verità esce fuori

Anticipazioni Una Vita, Casilda scopre di essere la figlia di Maria e Maximiliano

A tenere incollati al piccolo schermo i telespettatori di Una Vita ci penserà la questione riguardante Casilda. Le anticipazioni annunciano che la dolce domestica ritrova sua madre e da lei scopre di essere la sorella di Leonor. Scendendo nel dettaglio, presto Rosina confessa a Susana di conoscere Maria, la domestica arrivata ad Acacias con il dottor Higinio. La moglie di Liberto appare subito turbata e rivela proprio alla sarta che la donna era l’amante del defunto Maximiliano. Ebbene i due nuovi arrivati fanno presto sapere la verità alla dolce Casilda. In particolare, Maria confessa alla giovane di essere sua madre e non solo. La donna rivela alla figlia che suo padre non è altro che Maximiliano! Di fronte a queste sconvolgenti dichiarazioni, la vedova di Martin si svela con Leonor, a cui confessa quanto scoperto. La giovane Hidalgo appare subito felice, in quanto ha sempre avuto un ottimo rapporto con lei. Ma Rosina non ha la stessa reazione!

Una Vita anticipazioni, Casilda vuole l’eredità di Maximiliano: la domestica poi rinuncia al denaro

Rosina non accetta di vedere Casilda come un membro della sua famiglia, al contrario di Leonor. Presto, Maria e Higinio incitano la dolce domestica a prendersi ciò che le spetta, ovvero una parte del patrimonio di Maximiliano. Presa dalla situazione, la vedova di Martin fa ciò che le viene chiesto e pretende così l’eredità del suo defunto padrone. Chiaramente Rosina non riesce ancora ad accettare la situazione e il comportamento di Casilda diventa sempre più ingestibile. Ad aiutare Rosina ci pensa Susana, ma i loro piani non riescono. Ma ecco che accade il colpo di scena: la giovane domestica, quando si ritrova a ricevere la sua parte dell’eredità, decide di rinunciare al denaro.

Anticipazione Una Vita: Casilda non è la figlia di Maximiliano, la verità

Il piano di Maria e Higinio è quello di fuggire con il denaro degli Hidalgo e Casilda. Quest’ultima, però, cambia completamente tutto quando decide di rifiutare il denaro. Ed ecco che proprio attraverso questa sua decisione esce fuori la verità. I due nuovi arrivati si mostrano arrabbiatissimi nei confronti di Casilda e, in un momento di tensione, Higinio confessa tutto. La giovane non è figlia di Maximiliano, in quanto Maria non ha mai trascorso con lui una notte di passione. Si trattava di una messa in scena dei due impostori per mettere le mani sul patrimonio degli Hidalgo. Naturalmente Casilda non vuole più avere a che fare con sua madre, la quale scompare nel nulla non appena esce fuori la verità.