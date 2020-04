Anticipazioni Una Vita, Samuel e Genoveva: qual è il loro oscuro segreto

Una Vita anticipazioni, puntata di oggi: Samuel e Genoveva nascondono un segreto

Nel corso della puntata di oggi di Una Vita continuiamo a notare tutti i cambiamenti avvenuti ad Acacias. In particolare, assistiamo al ritorno di Samuel, in dolce compagnia. Infatti, vediamo l’Alday tornare nel ricco quartiere spagnolo insieme all’affascinante Genoveva Salmeron. Sin da subito, la donna genera molta curiosità tra le vicine di Acacias. Infatti, dalle anticipazioni spagnole sappiamo che i nostri protagonisti non riescono subito a fidarsi della nuova arrivata. La prima a incontrare la coppia è proprio Lucia! La Alvarado appare abbastanza imbarazzata, quando comprende che Samuel si è sposato con Genoveva. Ma quello che ancora non sa è che i due, in realtà, nascondono un oscuro segreto. Nel corso delle prossime puntate, conosceremo meglio la Salmeron, ma noi intanto vi anticipiamo cosa lei e Samuel stanno cercando di tenere nascosto!

Anticipazioni Una Vita, Samuel e Genoveva: anche loro si stanno nascondendo da qualcuno

Ad aiutare Samuel e Genoveva a sistemarsi nella proprio abitazione è Carmen. Ricordiamo che quest’ultima è da sempre al servizio dell’Alday. Ma cosa nasconde la coppia ai vicini di Acacias? Dalle anticipazioni sappiamo che la Salmeron in realtà era una prostituta prima di incontrare il gioielliere! Dopo avervi svelato da chi si stanno nascondendo Rosina e Liberto, oggi vi riveliamo che Genoveva sta evitando il suo ex protettore Cristobal. Scopriremo, nel corso delle prossime puntate italiane, che la Salmeron viene ancora tormentata dall’uomo da quando ha deciso di abbandonare la sua vita da prostituta. Samuel fa di tutto per proteggere la sua amata, ma si mette in pericolo!

Una Vita anticipazioni: Genoveva era una prostituta, Samuel cerca di proteggerla

Non appena scopre che Genoveva ha sposato Samuel, Cristobal torna a creare problemi. L’uomo pretende dalla donna una grossa somma di denaro, in cambio della sua libertà. Vi anticipiamo che l’Alday cerca di fare di tutto pur di racimolare il denaro necessario a mettere in salvo la sua amata. Purtroppo i suoi vicini non hanno più una buona considerazione di lui!