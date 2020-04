Una Vita, Rosina e Liberto: da chi si nascondono? Come si salva la coppia

Una Vita anticipazioni nuova stagione, puntata di oggi: perché Rosina e Liberto sono poveri, mentre Casilda è diventata una ricca signora

Da chi si nascondono Rosina e Liberto in questa nuova stagione di Una Vita? Abbiamo visto, nel corso della puntata di oggi, i due coniugi Seler non avere la loro identità. Scendendo nel dettaglio, la Rubio si è presentata come una domestica, mentre il nipote di Susana come uno spazzacamino. I due portano rispettivamente i nomi di Margarita e Lamberto. Casilda, invece, non è più una cameriera, ma una ricca signora e si fa chiamare Beremunda. Ma cos’è accaduto a questa famiglia? Come i telespettatori hanno già compreso, Rosina e Liberto si stanno nascondendo da qualcuno. Dalle anticipazioni sappiamo che ci sono effettivamente alcuni uomini che stanno cercando i due coniugi. La verità sull’inaspettato cambio di ruoli, avvenuto durante il salto temporale di dieci anni, viene svelata proprio dalla Rubio. Quest’ultima spiega alla famiglia Dominguez cosa sta accadendo.

Anticipazioni Una Vita puntate italiane: cosa sta succedendo a Rosina e Liberto

Rosina rivela ai Dominguez il motivo per cui sia lei che suo marito Liberto hanno scelto di cambiare identità e chiede loro di mantenere questo segreto. Una cellula terroristica li sta cercando e si è già messa sulle loro tracce. Il motivo? I due coniugi Seler hanno impedito, in modo casuale, l’assassino della figlia della famiglia reale di Spagna, Isabella. Questa rivelazione fa sorridere i Dominguez, che accettano comunque di mantenere questo segreto. I due nuovi vicini di Acacias 38 danno, inoltre, la possibilità a Rosina e Liberto di partecipare alla loro presentazione ufficiale con falsi nomi. In realtà, la Rubio sta vivendo un periodo davvero angosciante, a causa di questa situazione.

Una Vita anticipazioni: Rosina e Liberto costretti a nascondersi da una cellula terroristica

Rosina e Liberto continuano a sentirsi minacciati. A cercare di aiutare la Rubio ci pensa, naturalmente, Susana. Ricordiamo che la sarta, durante questo salto temporale di dieci anni, ha scelto di chiudere la sua sartoria ritirandosi dal lavoro. Vi anticipiamo che la situazione riguardante i due Seler si sistema, con il passare del tempo. Rosina e Liberto ricevono, infatti, una bella notizia dalla Casa Reale: la cellula terroristica è stata smantellata. A questo punto, con grande felicità, la coppia può tornare a vivere la vita con la propria identità. Intanto, la Rubio riceve un’importante notizia anche da Leonor!