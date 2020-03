Una Vita anticipazioni: Leonor e Inigo si sposano e diventano genitori

Anticipazioni Una Vita italiane marzo 2020: Inigo, Leonor, Flora e Tito lasciano Acacias

Il salto temporale di Una Vita di ben dieci anni vede l’uscita di scena di Leonor, Inigo, Flora e Tito. Le anticipazioni italiane vedono le due coppie lasciare Acacias. Non solo, arriva anche una bellissima notizia che rigurda la giovane Hidalgo. Nel corso delle prossime puntate, in onda a marzo 2020, vedremo il Barbosa chiedere un prestito allo strozzino Andres, al fine di liberare Tito dal pericoloso impresario pugilistico Salvador Borras. Purtroppo, Inigo non riesce a ripagare il debito, in quanto non guadagna il denaro necessario attraverso gli incontri di pugilato dell’amico. Il motivo? Il medico consiglia a Tito di non combattere, in quanto ha un grave problema di salute, causato da una massa nel cervello. A questo punto, Andres decide di costringere Inigo a trovare i soldi che gli deve, rapendo Flora. Il Barbosa è costretto, così, a ipotecare La Deliciosa.

Una Vita anticipazioni italiane: Leonor Hidalgo lascia per sempre Acacias

Come vi abbiamo già anticipato, Inigo si ritrova costretto a mettere un’ipoteca su La Deliciosa. Non solo, il Barbosa riesce a vincere moltissimi soldi, tendendo una trappola al pericoloso strozzino. Dopo ciò, Inigo, Leonor, Flora e Tito decidono di abbandonare per sempre il ricco quartiere. Ovviamente prima di lasciare Acacias, Leonor saluta con affetto sua madre Rosina. Un’uscita di scena dolorosa per i fan della nota soap spagnola, visto che conoscono la giovane Hidalgo ormai da tantissimi anni. L’abbiamo vista lasciare il ricco quartiere varie volte, per poi vederla tornare protagonista di una nuova e interessante trama. Ora, però, pare proprio che i telespettatori italiani dovranno dirle addio.

Una Vita puntate italiane: Leonor e Inigo si sposano e diventano genitori di tre gemelline

Nel corso delle puntate in onda in Spagna, Leonor non è mai tornata ad Acacias dopo il salto temporale. Dunque, si tratta di un vero e proprio addio. Ma arriva comunque una straordinaria notizia sulla giovane scrittrice. Le anticipazioni italiane di Una Vita annunciano che Rosina racconta che la figlia e Inigo si sono sposati e insieme sono diventati genitori di ben tre gemelline. Sembra proprio che, lontano da Acacias, Leonor riesca a trovare la felicità che merita.