Anticipazioni Una Vita, Emilio e Cinta: nuovo triangolo amoroso

Nasce un nuovo triangolo amoroso nella trama di Una Vita. Dalle anticipazioni sappiamo che tra Emilio e Cinta la situazione è destinata a complicarsi. La giovane Dominguez vorrebbe rendere ufficiale la sua relazione con il ragazzo, facendo diventare partecipi le rispettive famiglie. Ma ecco che, nelle prossime puntate, Emilio cambia rotta. Infatti, lo vedremo dichiarare a Cinta di non avere alcuna intenzione di ufficializzare la loro storia d’amore. Il motivo? Il giovane è consapevole del fatto che i coniugi Dominguez vorrebbero a fianco della figlia un diplomatico e non un ristoratore. A questo punto, Cinta decide di dare una svolta a questo rapporto e con la complicità di Aranxta, l’unica a conoscenza della situazione, si fa beccare da Felicia mentre sta baciando Emilio! Rimproverato dalla madre, il giovane prende un’inaspettata decisione: interrompe la sua storia con Cinta! Profondamente delusa dalla scelta presa dal suo amato, la giovane Dominguez si avvicina a Rafael.

Una Vita anticipazioni Emilio e Cinta: nuovo triangolo amoroso ad Acacias con l’arrivo di Rafael

Nelle prossime puntate italiane vedremo Emilio e Cinta vivere la loro prima crisi di coppia. Durante una serata danzante al Nuovo Secolo XX, la giovane appare davvero rammaricata per la decisione presa dal suo amato e si avvicina a Rafael. Quest’ultimo è un chitarrista e frequenta gli eventi di ballo organizzati da Emilio nella sua attività. Non solo, dimostra subito un interesse nei confronti della Dominguez. Chiamato anche Lo Spiantato, il nuovo arrivato riesce a destabilizzare del Pasamar, che mostra tutta la sua gelosia nei confronti di Cinta. Ed ecco che proprio così si crea un nuovo triangolo amoroso nel quartiere di Acacias 38. La Dominguez si avvicina sempre di più a Rafael, in particolare quando José Miguel e Bellita cadono nella trappola di Genoveva. I due coniugi si indebitano con Alfredo Bryce e Cinta si avvale dell’aiuto del chitarrista per guadagnare dei soldi e aiutare la sua famiglia

Anticipazioni Una Vita, Emilio e Cinta: la Dominguez spiazza tutti

Inizialmente Rafael si presenta come un ricco imprenditore, in realtà scopriremo che si tratta solo di finzione. Nonostante ciò, riesce ad aiutare Cinta a guadagnare denaro. Emilio soffre per quanto sta accadendo e inizia a pentirsi di aver ascoltato il consiglio di sua madre, mettendo fine alla sua relazione con Cinta. Il Pasamar sembra non riuscire a trovare una soluzione e la situazione per lui si complica quando Rafael svela a Cinta di aver ricevuto una straordinaria proposta lavorativa da una nota cantante. Il nuovo arrivato si dichiara disposto a rifiutare questa proposta se la Dominguez gli dimostrerà il suo interesse. In questa fase della trama, assisteremo a un colpo di scena: Cinta ufficializza la sua relazione con Rafael!