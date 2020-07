Una Vita anticipazioni italiane agosto 2020: cosa accade ad Acacias

Cosa accade nelle puntate italiane di Una Vita in onda ad agosto 2020? Sono diversi i colpi di scena che ci attendono nel ricco quartiere di Acacias 38. La trama si concentra, in particolar modo, sulla vendetta di Genoveva. Scopriremo che la Salmeron è, in realtà, in combutta con Ursula. La nuova dark lady è davvero disposta a tutto pur di distruggere la vita dei vicini, che in passato hanno chiuso la porta in faccia a Samuel, provocando così la sua morte. Le anticipazioni annunciano che, nelle prossime puntate, faremo la conoscenza di nuovi personaggi. Vi segnaliamo, scendendo nel dettaglio, l’arrivo di Marcia. La giovane brasiliana è la nuova domestica di Felipe. Agustina si ritrova a vivere momenti davvero difficili, dopo essersi buttata dalla finestra. Ricordiamo che la donna è convinta di avere pochi giorni di vita, a causa di un piano messo in atto da Ursula e Genoveva. Proprio per tale motivo e sotto consiglio della Dicenta, Agustina decide di tentare il suicidio.

Anticipazioni Una Vita puntate italiane agosto 2020: arriva Marcia, la nuova domestica di Felipe

Come già vi abbiamo anticipato, Agustina riesce fortunatamente a sopravvivere, in quando cade su un carro pieno di paglia. Nonostante ciò, deve affrontare un’importante operazione in ospedale. Ed ecco che entra in scena Marcia, la nuova domestica di Felipe. La giovane attira sin da subito l’attenzione dell’Alvarez Hermoso, il quale ancora non sa di essere caduto in una trappola. Infatti, la ragazza brasiliana si rivela essere una spia di Ursula e Genoveva. Attenzione, però, perché Marcia riesce a dimostrare a Felipe di essere una bravissima persona, costretta a cedere al ricatto della Dicenta. Ma assisteremo alla confessione di Marcia solo tra qualche tempo. Ad agosto 2020, inoltre, vi segnaliamo il ritorno della figlia di Ramon e Trini, Milagros. La bambina, dopo aver ritrovato il padre e il fratello Antonito, torna a studiare in Francia.

Una Vita anticipazioni trame agosto 2020: Ramon indaga su Alfredo Bryce, Cinta vicina a Rafael

Ramon, intanto, non si fida di Genoveva e Alfredo Bryce, tanto che inizia a indagare su quest’ultimo. Le indagini, però, diventano subito abbastanza pericolose. I due coniugi Bryce cercano di eliminare il Palacios attraverso un incidente d’auto. Per fortuna, il padre di Antonito riesce a sopravvivere e a continuare le sue indagini. Nel frattempo, Genoveva porta avanti il suo piano di vendetta e inizia a pensare di rovinare il matrimonio di Liberto e Rosina! Come già vi abbiamo rivelato in questi giorni, ad Acacias si crea un nuovo triangolo amoroso. Dopo la delusione ricevuta da Emilio, Cinta si avvicina al giovane Rafael!