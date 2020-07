Anticipazioni Una Vita: Agustina tenta il suicidio, c’entra Ursula

Brutte notizie per Agustina che arriva a prendere una drastica decisione riguardante la sua stessa vita! La domestica di Felipe, nelle prossime puntate di Una Vita, scopre di essere gravemente malata. Il medico le rivela, infatti, che sta morendo. Una notizia devastante per Agustina, che non riesce a reggere la situazione. La domestica, addirittura, pensa al suicidio. Scendendo nel dettaglio, il medico le riferisce che ha una misteriosa malattia nel sangue e che ha i giorni contati. A questo, punto Agustina decide di mettere fine alla sua stessa vita gettandosi alla finestra. Fortunatamente la domestica di Felipe cade su un carro pieno di paglia, grazie cui si procura solo qualche ferita. Le altre domestiche della soffitta sono affrante e rammaricate per quanto sta accadendo all’amica, ma bisogna fare attenzione in questa fase della trama. Dalle anticipazioni sappiamo che dietro la terribile situazione di Agustina c’è Ursula!

Una Vita trame 2020: Agustina vittima del nuovo piano di vendetta di Ursula

Ben presto scopriremo che ad architettare il tutto è stata in realtà Ursula, complice di Genoveva. Come già vi abbiamo anticipato, la Salmeron si allea con l’ex istitutrice e si avvale dell’aiuto del neo marito Alfredo per vendicarsi dei vicini di Acacias e di tutti coloro che hanno chiuso la porta in faccia a Samuel. Abbiamo visto Agustina rivelare a Ursula di non sentirsi molto bene in questo periodo. La Dicenta convince la domestica ad andare dal medico, ma bisogna fare attenzione: i suoi malori sono stati causati proprio da Ursula! Quest’ultima aiuta poi la donna a trovare il denaro necessario per effettuare una visita dal medico. Dopo i risultati negativi, l’ex istitutrice sprona Agustina a togliersi la vita!

Una Vita spoiler: Agustina tenta il suicidio per colpa di Ursula, Felipe inizia a indagare

Grazie alla presenza del carro colmo di paglia, Agustina non muore. A indagare sulla questione ci pensa Felipe. L’avvocato ha qualche dubbio ed è pronto a a scoprire la verità. Nel frattempo, Genoveva e Ursula vanno avanti con il loro piano di vendetta contro i vicini di Acacias 38! Infatti, la Salmeron dimostra di essere disposta a tutto pur di vendicarsi contro chi ha voltato le spalle a Samuel. Dunque, bisogna fare molta attenzione alle prossime mosse di Genoveva e Ursula. Ricordiamo che la prima è tornata nel ricco quartiere insieme al suo neo marito Alfredo Bryce con un piano ben preciso. Ben presto scopriremo che il nuovo arrivato nasconde un grande e importante segreto!