Anticipazioni Una Vita, Ramon finisce in ospedale: chi tenta di ucciderlo

Ramon nelle prossime puntate di Una Vita rischia di morire! Il Palacios senior ha, infatti, un gravissimo incidente stradale. Il tutto accade a causa del folle piano di Genoveva, alleatasi con Alfredo Bryce. La Salmeron, pronta a tutto pur di vendicarsi contro i vicini di Acacias, convince tutti loro a investire i propri risparmi in banca. La nuova dark lady, avvalendosi del ruolo di socio del Banco Americano di suo marito, fa credere loro che il denaro duplicherà in pochissimo tempo. Rosina e Liberto sono i primi a cadere nella trappola, seguiti da Susana e Antonito. In realtà, non sanno che Genoveva vuole ridurli in miseria. Al contrario, Ramon non si fida e inizia a indagare sul Banco Americano, chiedendo con insistenza al figlio di non investire finché non avrà trovato la verità. Il Palacios è convinto che questi investimenti siano pericolosi e non ha torto! Sebbene si ritrovi di fronte a una documentazione positiva sul Banco Americano, Ramon continua ad avere dei forti dubbi al riguardo. Ma questa sua indagine lo porta a rischiare la sua stessa vita.

Una Vita anticipazione: Genoveva vuole uccidere Ramon, lui continua a indagare

Genoveva riesce a sostituire, con un’abile mossa, la documentazione originale sul Banco Americano con quella falsa. Dopo di che, la Salmeron cerca di convincere Antonito a investire il suo denaro. Il giovane Palacios non si lascia sedurre, ma accetta di prendere parte a questo investimento. Dalle anticipazioni sappiamo che Genoveva chiede ad Alfredo di mettere a tacere Ramon! Ebbene sì, la nuova dark lady è pronta a commettere i primi delitti e, dopo aver ucciso Marlèn, si prepara a mettere in atto un piano per eliminare il Palacios! Il tutto accade quando, improvvisamente, il padre di Antonito riceve una chiamata preoccupante sul Banco Americano e lascia Acacias, con la speranza che Lolita riesca a fermare Antonito fino al suo ritorno.

Una Vita anticipazioni: Ramon finisce in ospedale in condizioni gravissime, ma sopravvive

Ramon rischia di perdere la vita durante il suo viaggio, in quanto viene coinvolto in un incidente d’auto. Le sue condizioni di salute appaiono subito abbastanza preoccupanti. Nel frattempo, scopriremo che dietro a quanto accaduto al Palacios ci sono proprio Genoveva e Alfredo. Sembra proprio che i due coniugi Bryce non abbiano alcuno scrupolo di coscienza! Vi anticipiamo che Ramon non muore e continua a portare avanti la sua idea sulla truffa messa in atto da Genoveva e suo marito Alfredo! Fortunatamente il Palacios riesce a sopravvivere, sebbene le sue condizioni facciano preoccupare non poco i suoi cari.