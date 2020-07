Una Vita anticipazioni dal 26 luglio all’1 agosto: torna Milagros, un delitto

Le anticipazioni di Una Vita sulle puntate in onda da domenica 26 luglio a sabato 1 agosto 2020 annunciano un omicidio, che commette Genoveva! Vi segnaliamo, prima di rivelarvi quanto accade nel quartiere di Acacias nella prossima settimana, che le puntate in onda domenica 26 e lunedì 27 luglio rappresentano la replica degli episodi andati in onda in prima serata sabato 25 su Rete 4. Dalle anticipazioni sappiamo che Marlén propone a Genoveva di eliminare definitivamente suo marito Alfredo. La Salmeron, però, non ha intenzione di mettersi in combutta con l’amica, ma poi resta sconvolta quando trova Cristobal in casa sua a conversare con il Bryce. Genoveva decide poi di pagare Marlén, al fine di farsi consegnare le foto che ritraggono Alfredo in particolari atteggiamenti con un altro uomo. Quando si incontrano per questo scambio, la Salmeron avvelena l’amica! Dopo ciò, la nuova dark lady di Acacias fa portare via da casa un grosso baule, che potrebbe appunto contenere il cadavere di Marlén.

Una Vita anticipazioni da domenica 26 luglio a sabato 1 agosto 2020: Genoveva uccide Marlén, arriva la figlia di Ramon e Trini

Ramon porta Carmen a fare acquisti e la donna resta male quando si rende conto che uno degli abiti da lui scelti è identico a un modello che indossava Trini. Dopo questo imbarazzante momento, il Palacios chiede alla fidanzata di mostrarsi più disinvolta in pubblico. Lei, però, continua a temere il paragone con Trini e si preoccupa del fatto che Ramon voglia renderla esattamente come la sua defunta moglie. In seguito, il Palacios decide di organizzare una merenda con le vicine, proprio per aiutare Carmen a integrarsi. Il risultato, però, non è quello che desiderava. Infatti, la domestica lo accusa di volerla trasformare in una copia di Trini. Ramon riceve in ritardo una lettera di Maria Luisa e scopre, così, all’ultimo momento che Milagros lo sta raggiungendo per le vacanze. Sin da subito, il Palacios si mostra abbastanza agitato per l’arrivo della figlia, a cui regala una scatola con dentro un pupazzo. L’obbiettivo di Ramon è quello di fare buona impressione sulla bambina con questo regalo, ma invece riesce solo a spaventarla e a farla piangere!

Anticipazioni prossima settimana: Felicia scopre Emilio e Cinta mentre si baciano

Camino riesce a superare la sua paura e balla con Cesareo durante il pomeriggio danzante organizzato da Emilio. Quest’ultimo poi confessa alla sorella di essersi innamorato di Cinta. La giovane Dominguez si confida, intanto, con la sua tata Arantxa. Dopo di che, vedremo Felicia sorprendere i due giovani innamorati mentre si baciano per strada. Il medico rivela ad Agustina che sta per morire. La domestica dà la notizia a Ursula, che si mostra sconvolta. Convinta di essere ormai in fin di vita, fa poi promettere alla Dicenta di non rivelare il suo attuale stato di salute, in quanto non vuole assolutamente far preoccupare nessuno ed essere compatita. Ma attenzione, nelle prossime puntate scopriremo la verità su quanto sta accadendo ad Agustina!

Una Vita spoiler trame nuova settimana: Servante non riesce più a parlare

Marcelina chiede con insistenza a Servante di risolvere il problema legato alla sua allergia. L’ex portinaio di Acacias 38 decide di non rivolgere più la parola alla domestica, a Jacinto e a Casilda, i quali l’avevano ingiustamente accusato di essere il responsabile dell’allergia. Ed ecco che Servante perde la parola. Il socio di Fabiana, non riesce a parlare e infastidisce tutti gesticolando come un pazzo.