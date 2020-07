Beautiful si ferma ad agosto, slitta la grande rivelazione: pubblico furioso

Brutte notizie per i fan di Beautiful. Mediaset ha deciso di sospendere la programmazione italiana della soap opera per il mese di agosto. Da lunedì 3 agosto Hope, Steffy, Liam e company andranno ufficialmente in ferie. Al loro posto un doppio appuntamento con la serie spagnola Una vita. Una scelta che ha fatto infuriare i telespettatori visto che siamo nel bel mezzo di una trama avvincente e coinvolgente, un segreto che va per le lunghe e che non è stato rivelato. The Bold and The Beautiful non tornerà prima dell’ultima settimana di agosto e in questo modo neppure quest’estate assisteremo in Italia alla grande rivelazione: quella inerente Beth, la figlia di Hope e Liam. Non solo: in questo modo si allunga ancora di più il divario tra le puntate italiane e le puntate americane, che è di circa un anno. Dunque Hope scoprirà in Italia che la figlia Beth è viva solo tra settembre e ottobre. Il brodo si allunga ancora di più e sono tanti gli avvenimenti e i colpi di scena che ci attendono. Dopo aver provocato la morte di Emma, Thomas droga Liam che finisce così a letto con Steffy. Notte di passione che infastidisce Hope, che accetta la proposta di matrimonio di Thomas. In seguito alle nozze Hope diventa a tutti gli effetti la madre di Douglas ma Liam non si arrende e comincia ad indagare sul passato di Flo, che tutti credono la madre biologica di Phoebe.

Ultima settimana di programmazione per Beautiful: cosa succede nelle puntate italiane

Venerdì 31 luglio 2020 va in onda l’ultima puntata di Beautiful prima della lunga pausa estiva. In questa ultima settimana di programmazione Hope e Liam si allontanano ancora di più. Spencer finisce a letto con l’ex moglie Steffy dopo un mix di droga e alcol. Hope scopre della notte di passione tra i due ex coniugi e capisce che deve farsi da parte per il bene della loro famiglia. Intanto Xander continua a cercare prove della colpevolezza di Thomas: il cugino di Maya è convinto che Forrester abbia ucciso la povera Emma.

Negli Stati Uniti The Bold and The Beautiful è tornato in onda dopo l’emergenza sanitaria

Mentre in Italia Beautiful viene messo in stand by per la consueta pausa estiva, da qualche settimana la soap è tornata regolarmente in onda negli Stati Uniti. La serie era stata sospesa per via dell’emergenza Coronavirus. Nelle attuali puntate americane Hope e Liam sono tornati insieme e formano una famiglia con Beth e Douglas. Steffy, invece, è stata investita per sbaglio da Bill e rischia la paralisi. Ad aiutarla l’affascinante medico Finn che diventa ben presto il suo nuovo interesse amoroso.