Quando Hope scopre di Beth in Italia? Cambia la data a Beautiful

Brutte notizie per i fan di Beautiful. A quanto pare neppure quest’estate assisteremo in Italia alla grande rivelazione: quella inerente Beth, la figlia di Hope e Liam. Le ultime modifiche alla programmazione Mediaset non permettono infatti di andare avanti velocemente. La puntata giornaliera dura assai poco e inizia sempre con un breve riassunto dell’episodio precedente. In più è stata eliminata la puntata del sabato pomeriggio mentre per il mese di agosto ci attendono, come di consueto, due settimane di stop. È chiaro, dunque, che Hope scoprirà che la figlia Beth è viva solo nelle puntate italiane in onda tra settembre e ottobre. Il brodo si allunga ancora di più e sono tanti gli avvenimenti e i colpi di scena che ci attendono. Dopo aver provocato la morte di Emma, Thomas droga Liam che finisce così a letto con Steffy. Notte di passione che infastidisce Hope, che accetta la proposta di matrimonio di Thomas. In seguito alle nozze Hope diventa a tutti gli effetti la madre di Douglas ma Liam non si arrende e comincia ad indagare sul passato di Flo, che tutti credono la madre biologica di Phoebe.

Come Hope scopre che Phoebe è sua figlia a Beautiful

In che modo Hope viene a conoscenza di questo terribile inganno? Tutto parte da Liam che dopo aver perso la moglie, e servito un due di picche a Steffy nonostante la notte bollente insieme, comincia ad indagare su Flo. Quest’ultima è rimasta a Los Angeles non badando alle raccomandazioni di Reese e ha riallacciato i rapporti con l’ex fiamma Wyatt. Liam non è convinto di alcuni atteggiamenti di Flo e inizia ad indagare sul suo passato. Nel bel mezzo delle ricerche Liam viene informato dei fatti dal piccolo Douglas. Sì, proprio il figlio di Thomas e Caroline, che origlia una conversazione del padre. Douglas spiffera il segreto a Liam e Spencer corre immediatamente da Hope (clicca qui per vedere il video). La coppia svela poi tutto a Steffy che, a malincuore, è costretta a dire addio alla sua Phoebe.

Hope si riprende la figlia Beth e torna con Liam Spencer

Quando Hope e Liam scoprono la realtà dei fatti si ricongiungono e vanno a riprendersi la loro bambina. Steffy è ovviamente devastata da quanto accaduto a Beth/Phoebe. La Forrester ha adottato inconsapevolmente la neonata e, com’è giusto che sia, ha creato un rapporto speciale con la piccola. Steffy consegna Beth a Hope e la Logan fa alla sua rivale storica una promessa importante: quella di renderla partecipe della vita di Beth. Del resto Steffy e la bambina sono già legate in qualche modo: la Forrester è la madre di Kelly, la figlia che Liam ha avuto dall’ex moglie prima dell’arrivo di Beth.