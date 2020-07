Beautiful, nuovo amore per Steffy dopo Liam: è ufficiale, arriva Finn

Le ultime anticipazioni di Beautiful annunciano l’arrivo di un nuovo amore per Steffy Forrester. Scendendo nel dettaglio, entra nel cast Tanner Novlan nel ruolo di Dr. John “Finn” Finnegan, secondo quanto annuncia TV Line. I fan hanno già sentito parlare di questo ragazzo misterioso che sarebbe arrivato a Los Angeles per conquistare il cuore della stilista. Ed ecco che finalmente sono stati resi noti il volto e il nome dell’attore che interpreterà il nuovo arrivato. Il personaggio pare che si adatterà perfettamente a Steffy. Infatti, la soap opera americana sta facendo entrare in scena l’affascinante dottore per permettere alla giovane Forrester di vivere la sua storia d’amore, dopo gli ultimi anni turbolenti trascorsi con Liam. In questo modo, la trama diventerà ancora più ricca di colpi di scena. Oltre alla relazione che dovrebbe nascere con Steffy, ci saranno altri momenti dedicati a Finn, in particolare nell’ambito medico.

Anticipazioni americane Beautiful, arriva Finn: per Steffy sarà l’inizio di una nuova storia d’amore

Nuovo amore per Steffy, è ormai ufficiale. Nel cast della nota soap americana approda, come vi abbiamo appena rivelato, Tanner Novlan. Ma di chi si tratta? Questo attore è già noto in America sul piccolo schermo per altre sue apparizioni televisive. Il pubblico l’ha potuto conoscere in serie tv come Modern Family, Rizzoli & Isles e Roswell, New Mexico e nello spot pubblicitario di Liberty Mutual. Non solo, l’attore è anche sposato con Kayla Ewell, la quale ha interpretato Caitlin Ramirez proprio a Beautiful, nel 2004 e nel 2005. Nuovi colpi di scena ci attendono, dunque, nella trama della nota soap opera. In particolare, vedremo il nuovo e affascinante dottore entrare nella vita di Steffy.

Beautiful, nel cast approda Tanner Novlan: nuovi colpi di scena per Steffy nella trama della soap opera

Grandi cose stanno per accadere nella trama della soap. L’arrivo di Finn a Los Angeles potrebbe generare interessanti sviluppi. Da tempo i telespettatori chiedono alla soap di permettere a Steffy di vivere un nuovo grande amore. Il motivo? Il pubblico sembra ormai stanco di vedere la giovane Forrester continuare a richiedere attenzioni a Liam, il quale sembra più concentrato a portare avanti la sua storia con Hope. Secondo le ultime anticipazioni americane, l’arrivo di Finn darà dunque il via a una nuova storia d’amore per Steffy, con qualcuno che fino a ora non avevamo mai visto. Non ci resta ora che attendere per scoprire cosa accadrà esattamente quando il bel dottore arriverà a Los Angeles.