Beautiful puntate America, Hope e Steffy: scontro. Fan furiosi, ecco perché

Anticipazioni americane Beautiful, si riaccende lo scontro tra Hope e Steffy

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano un nuovo scontro tra Hope e Steffy. Le due si ritrovano nuovamente a lottare per Liam, ma questa volta la situazione sembra essere ben diverse. Come vi abbiamo già anticipato, qualche giorno fa, la giovane Logan scopre alcuni messaggi della rivale nel telefono del marito. La figlia di Brooke comprende, immediatamente, che Steffy e Liam si vedono di nascosto. Impossibile per lei non pensare a un ritorno di fiamma tra lo Spencer e la sua rivale di sempre. In realtà, il giovane spiega alla moglie di essere stato costretto a incontrare segretamente Steffy, al fine di permetterle di vedere ancora Beth/Phoebe. Ricordiamo che la Forrester deve allontanarsi dalla bambina, che stava crescendo come fosse sua figlia, dopo aver scoperto la verità sull’adozione da lei fatta. Infatti, la piccola da lei adottata non è altro che la figlia che Liam e Hope credevano di aver perso. Ed ecco che questo crea molta sofferenza in Steffy, la quale chiede allo Spencer di poter ancora trascorrere del tempo con la bambina.

Beautiful, Steffy e Hope: è di nuovo scontro. Il pubblico si oppone

Liam comprende la sofferenza di Steffy e così decide di accontentare il suo desiderio, non parlandone con Hope. Chiaramente quest’ultima non prende affatto bene la notizia, anzi. La Logan chiede al marito di mettere le cose in chiaro con Steffy, ribadendole che non ci potrà essere un ritorno di fiamma tra loro. Non solo, la stessa Hope decide di affrontare la rivale di sempre. Si accende l’ennesimo scontro tra le due giovani protagoniste della soap, durante il quale Liam cerca di placare gli animi. Ma sembra che Steffy non stia pensando a un ritorno di coppia con lo Spencer: il suo unico desiderio è quello di trascorrere del tempo con Beth/Phoebe. Ma i fan non hanno per nulla gradito l’ennesimo scontro tra le due rivali, anzi si dicono stanchi di assistere a tutto questo. In particolare, i telespettatori che sostengono Steffy vorrebbero assistere a un’importante svolta.

Steffy, i fan furiosi: i telespettatori chiedono di vedere la giovane Forrester con un altro uomo

I telespettatori americani sembrano non aver apprezzato quanto sta accadendo. Il motivo? I fan si dicono stanchi di vedere Steffy continuare a lottare per l’amore di Liam. Il pubblico vorrebbe, infatti, vedere la giovane stilista iniziare una nuova vita insieme a un altro uomo. C’è chi continua a pensare a una storia d’amore che sarebbe potuto nascere tra Steffy e Leo, colui che qualche tempo fa le aveva chiesto di uscire insieme. La stessa interprete della Forrester, Jacqueline MacInnes Wood, in alcuni commenti online e in diverse interviste aveva espresso il desiderio di vedere Steffy fare coppia con un altro uomo.