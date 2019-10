Beautiful, Hope furiosa: Liam vede in segreto Steffy, il motivo è inspettato

Beautiful anticipazioni americane: Hope scopre che Liam e Steffy si vedono in segreto

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful vedono Hope scoprire alcuni messaggi che la faranno decisamente arrabbiare. Nel corso della prossima settimana, le puntate in onda in America torneranno a vedere protagonista il triangolo amoroso composto da Liam, Steffy e Hope. Scendendo nel dettaglio, la giovane Logan vedrà sul cellulare del marito dei messaggi per lei inaspettati. Attraverso quanto letto, la figlia di Brooke capirà che lo Spencer si sta vedendo di nascosto con Steffy. I due si incontreranno più volte in segreto, ma vi anticipiamo che non si tratta di un ritorno di coppia. La giovane Forrester non avrà, infatti, intenzione di tornare insieme a Liam. Non conoscendo la verità, Hope sarà convinta del fatto che suo marito la tradisca con la sua grande rivale di sempre. Ma ecco che finalmente lo Spencer svelerà il reale motivo per cui è stato costretto a incontrarsi segretamente con Steffy.

Puntate americane, Hope furiosa: Liam spiega perché vede Steffy di nascosto

Nessun ritorno amoroso tra Liam e Steffy, almeno per il momento. I fan della coppia dovranno ancora attendere prima di rivedere la Forrester tornare tra le braccia dell’ex marito. Di fronte alla rabbia di Hope, lo Spencer spiegherà quanto realmente accaduto: decide di permettere a Steffy di rivedere la piccola Beth. Ricordiamo che la Forrester adotta, non conoscendo ovviamente la verità, la figlia di Hope e Liam. Il dottor Reese dà in adozione la neonata, facendo credere ai due genitori che è morta durante il parto. Inconsapevolmente, Steffy adotta Beth e le dà il nome di Phoebe. Non appena la verità viene fuori, chiaramente si ritrova costretta a dover lasciare andare la bambina, da lei cresciuta come fosse sua figlia insieme alla piccola Kelly.

Hope e la richiesta a Liam: la Logan teme di perdere il marito

Steffy continuerà, dunque, a soffrire per quanto accaduto. La lontananza da Phoebe/Beth sarà davvero difficile da gestire, tanto che arriverà a chiedere a Liam di portarla di nascosto a casa sua per poter trascorrere del tempo con lei. Hope non prenderà comunque bene la notizia. Infatti, la giovane Logan inizierà a temere per il suo matrimonio. Convinta che possa accadere qualcosa tra loro, chiederà a Liam di chiarire la situazione a Steffy, facendole capire non ci potrà mai essere un ritorno. Una situazione abbastanza delicata, che lo Spencer avrà sicuramente difficoltà a gestire.