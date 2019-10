Beautiful, futuro di Hope e Liam: la speranza degli attori Scott e Annika

Beautiful, Hope e Liam: le anticipazioni annunciano momenti di tensione

Addio in vista per Hope e Liam. Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano nuove difficoltà per la coppia, che ormai da tempo appare unita e innamorata. Ma sappiamo bene che la trama della nota soap vede molto spesso cambiare le carte in tavola per le varie storie d’amore che nascono. Da sempre vediamo Hope e Liam provare ad avere un futuro felice insieme. C’è sempre qualcosa o qualcuno che va a distruggere i loro piano. Anche questa volta si parla di una rottura tra loro, che potrebbe essere causata da Thomas. Quest’ultimo è pronto a tutto pur di eliminare per sempre le Logan e tra queste ovviamente c’è Hope, la quale non sa ancora quale sarà la prossima folle mossa del giovane Forrester. Bisogna anche mettere in considerazione il fatto che Steffy al momento è sola, insieme alla piccola Kelly. I telespettatori americani si sono arrabbiati molto nel vederla soffrire per l’allontanamento di Phoebe/Beth. Dunque, potrebbe arrivare per lei una nuova opportunità con Liam. A parlare di una possibile rottura tra Hope e lo Spencer, ci pensano i due rispettivi attori.

Beautiful, Scott Clifton e Annika Noelle: idee diverse per il futuro di Hope e Liam

Si parla di una possibile rottura tra Liam e Hope. I rispettivi interpreti, Scott Clifton e Annika Noelle, dicono la loro al riguardo in un’intervista su Soap Opera Digest. Entrambi hanno parlato di ciò che potrebbe accadere ai loro personaggi. Scendendo nel dettaglio, a Scott non dispiacerebbe vedere il suo Liam affrontare nuovi drammi in amore. “Più ostacoli e conflitti”, vorrebbe appunto l’attore. Per lui sarebbe “una condanna a morte”, vedere lo Spencer restare per sempre insieme a Hope. A detta dell’interprete ci dovrebbe essere sempre tensione. Di idee diverse è, invece, Annika. L’attrice rivela di voler vedere la sua Hope affrontare nuove sfide proprio accanto a Liam.

Hope e Liam, nuovo addio? Thomas potrebbe causare la rottura, grande possibilità per Steffy

Annika spera di vedere Hope e Liam affrontare nuove sfide come una coppia. Ora i due dovranno vedersele ancora con la follia di Thomas e l’attrice crede che la coppia dovrebbe restare unita. Ma proprio con i suoi piani, il giovane Forrester potrebbe dividerli. Ci potrà così essere una nuova possibilità per Steffy di essere felice con Liam? Non ci resta che attendere per scoprirlo!