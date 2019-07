Beautiful puntate America: Hope scopre che sua figlia è viva

Anticipazioni americane Beautiful: Hope e Liam scoprono che Beth è viva

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano una straordinaria notizia per Hope! Ebbene finalmente la Logan e Liam possono hanno di fronte la verità sulla loro bambina. Il tutto accade quando il giovane Spencer ascolta una conversazione tra Florence e Thomas. Avendo dei forti sospetti, il figlio di Bill inizia a indagare e chiede l’aiuto di Wyatt, il quale ha da poco avviato una relazione con Flo. Ricordiamo che quest’ultima finge di essere la madre adottiva della bambina, che poi viene adottata inconsapevolmente da Steffy, la quale le dà il nome di Phoebe. Florence non riesce più a mantenere questo segreto, devastata dai forti sensi di colpa. E finalmente arriva a confessare la grande verità, che tutti i telespettatori americani stavano attendendo. La ragazza confessa anche a Brooke e Ridge cos’è davvero accaduto durante il parto di Hope. Il dottor Reese, padre di Zoe, per saldare un debito decide di fingere la morte della piccola Beth dandola in adozione proprio a Steffy.

Hope scopre finalmente la verità sulla sua bambina: ci sono ancora dei problemi da risolvere

Finalmente Hope e Liam possono avere la famiglia che tanto desideravano. Ci sono, però, ancora dei problemi da risolvere in questo caso. Infatti, ricordiamo che Steffy sta crescendo la piccola Beth come fosse sua figlia. Dunque, per lei sarà davvero difficile separarsi dalla piccola. Non solo, Hope è diventata la moglie di Thomas, da sempre a conoscenza di questo grande segreto. Quale sarà la prossima mossa del giovane Forrester? Bisogna tenere a mente che il ragazzo è sempre più instabile mentalmente ed è davvero disposto a tutto pur di tenere con sé Hope, tanto che provoca la morte della povera Emma. Quest’ultima è l’unica vittima provocata da questo grande segreto, che ora sconvolge tutti i protagonisti della soap.

Beth tornerà subito tra le braccia di Hope? Per Steffy non sarà facile

Le anticipazioni parlano di un’emozionante riunione tra Liam, Hope e Beth. Dunque, non mancheranno per i telespettatori americani grandi emozioni nelle prossime puntate. C’è anche chi, però, è destinato a soffrire, come Steffy. Per ora non ci resta che attendere per scoprire come si evolverà questa particolare situazione e, soprattutto, per assistere alla prossima mossa di Thomas!