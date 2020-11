Una Vita, Felipe trova un nuovo amore? Genoveva lo incastra ancora

Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano un’importante novità per Felipe. Sembra proprio che il cuore dell’Alvarez Hermoso sia pronto ad aprirsi di nuovo, dopo Marcia. Continua a essere legato in qualche modo a Genoveva, con cui ora ha avviato le pratiche per il divorzio. Ma ad Acacias, la Salmeron è sempre pronta a mettere in atto nuovi piani. Questa volta, la dark lady sorprende proprio tutti, chiedendo alla sua amica Natalia Quesada di provarci con Felipe! Il tutto accade quando l’Alvarez Hermoso torna nel quartiere spagnolo, dopo aver trascorso qualche settimana in Austria dal figlio Tano.

L’avvocato decide di fare questo viaggio per mettere la parola fine alla sua guerra contro Genoveva. Nel frattempo, quest’ultima si avvicina ai due fratelli Quesada, Natalia e Aurelio. La prima riesce a mettere addirittura in crisi il matrimonio di Antonito e Lolita. La nuova arrivata seduce il giovane Palacios e riesce a conquistarlo. La Casado, ovviamente, non prende bene quanto sta accadendo tra il marito e Natalia, tanto che decide di mettere fine al loro matrimonio. Dopo vari momenti difficili, Antonito e Lolita tornano insieme.

Ora l’alleanza tra Genoveva e Natalia sicuramente genererà altri problemi all’interno del quartiere. Quando Felipe torna, la Salmeron chiede all’amica di sedurlo. La Quesada accetta e inizia a frequentare spesso l’avvocato. Natalia porta avanti un piano ben preciso. Scendendo nel dettaglio, si mostra agli occhi di Felipe come una vittima di Genoveva. In quanto sa che la Salmeron può essere davvero pericolosa, l’Alvarez Hermoso crede subito alle false parole di Natalia.

Questo è ciò che ha pianificato proprio Genoveva. Quest’ultima è in grado di manovrare le situazioni a suo piacimento, come spesso ha saputo dimostrare. Ma non sempre i suoi piani vanno a buon fine. Questa volta potrebbe accadere lo stesso. Le anticipazioni spagnole, però, rivelano che Felipe si lascia sedurre da Natalia. E sebbene i vicini gli consiglino di non fidarsi, l’avvocato si dice pronto ad aiutarla. Non si capisce, al momento, quale sia l’obbiettivo di Genoveva. Ma indubbiamente l’Alvarez Hermoso sta cadendo in un inganno e potrebbe anche innamorarsi!

Nel frattempo, Antonito risulta scomparso. Il giovane Palacios si reca in Marocco per una missione di vitale importanza e arriva una brutta notizia ai Palacios: lui non è tornato in Spagna insieme ai suoi compagni. Fortunatamente, Antonito torna ad Acacias. Ma il figlio di Ramon è profondamente cambiato durante questo viaggio. Dovrà anche riconquistare la fiducia di Lolita, che intanto potrebbe non essere d’accordo con il rapporto nato tra Felipe – un tempo era la sua domestica – e Natalia, dopo quanto accaduto.