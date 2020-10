Una Vita anticipazioni spagnole: il ritorno inatteso di Felipe scuote Acacias

Felipe tornerà ad Acacias, nelle prossime puntate di Una Vita in onda in Spagna. Le anticipazioni spagnole annunciano un ritorno inaspettato, che scuote il quartiere. È necessario fare un piccolo passo indietro: l’Alvarez Hermoso decide di partire per trascorrere alcune settimane a Parigi, da suo figlio Tano. Dopo tantissimo tempo, l’avvocato ha la possibilità di riabbracciare il ragazzo, ormai cresciuto. Ed ecco che il suo ritorno ad Acacias porterà sicuramente nuovi colpi di scena, che lo vedranno protagonista con Genoveva. Proprio per allontanarsi dalla Salmeron, Felipe decide di partire. Il tutto accade quando la nuova dark lady finisce in carcere, dopo aver confessato di essere stata lei a uccidere Marcia. Dopo di che, non volendo trascorrere la sua vita dietro le sbarre, riesce a trovare una soluzione, ancora una volta! Con l’appoggio di un sacerdote, Genoveva esce di prigione e causa non pochi malumori! In particolare, Felipe si ribella a questa decisione del giudice e dà vita a un duro sfogo, a causa del quale trascorre una notte in carcere. Di fronte alla sua triste reazione, Liberto e Ramon consigliano all’amico di mettere fine alla sua lotta contro Genoveva! Ed ecco che, a questo punto, lascia Acacias. Ora le anticipazioni annunciano il suo ritorno!

Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe torna ad Acacias e incontra subito Genoveva

Dopo la commovente partenza, Felipe tornerà ad Acacias nelle puntate in onda questa settimana in Spagna. Le anticipazioni rivelano che la prima persona che l’Alvarez Hermoso incontrerà nel quartiere sarà proprio Genoveva! Tra i due ci sarà del gelo, com’è possibile immaginare. Nelle precedenti puntate, essendo ormai rimasta sola nel quartiere spagnolo, la Salmeron giura vendetta nei confronti di Felipe, promettendo a se stessa che sarà lei a ucciderlo! Dunque, ora Genoveva cercherà di uccidere l’Alvarez Hermoso? Questo è un piano che, al momento, sembra essere un po’ irrealizzabile. Il motivo? La nuova dark lady della soap spagnola è realmente innamorata di Felipe. Pertanto, potrebbe invece decidere di mettere in atto una strategia per riuscire a conquistare il suo cuore. Sicuramente il pubblico spagnolo, nelle prossime puntate, si ritroverà di fronte a interessanti svolte che riguardano questa coppia.

Felipe torna ad Acacias, Genoveva ha delle nuove alleanze: anticipazioni spagnole Una Vita

Dopo la partenza di Felipe, Genoveva deve farsi strada nel quartiere. Per tale motivo, cerca un’alleanza con i nuovi ‘cattivi’ della soap: Aurelio e Natalia Quesada. In particolare, la Salmeron decide di avvicinarsi alla ragazza, che è stata l’amante di Antonito! La dark lady, nelle prossime puntate, continuerà a tramare alle spalle dei vicini. Ora, però, dovrà fare attenzione a Felipe!