Anticipazioni spagnole Una Vita, la promessa di Genoveva: ucciderà Felipe

Genoveva e Felipe continuano a creare colpi di scena nella trama di Una Vita. Sebbene l’Alvarez Hermoso lasci Acacias per raggiungere Tano in Austria, la Salmeron non può non pensare alla sua vendetta. Le anticipazioni spagnole annunciano l’inaspettata uscita di scena dell’avvocato, che sembra ormai aver perso le speranze nella sua lotta contro Genoveva. Quest’ultima, messa alle strette e per salvare Felipe, decide di confessare l’omicidio che ha commesso. Pertanto, la Salmeron finisce in carcere dopo aver ucciso Marcia. Il piano dell’Alvarez Hermoso, a questo punto, pare procedere bene. Ma la nuova dark lady del quartiere spagnolo, dietro le sbarre, non può restare con le mani in mano. Ed ecco che trova un’ottima soluzione per uscire dal carcere. Profondamente deluso per quanto sta accadendo, Felipe reagisce in malo modo e trascorrere una notte in prigione. Una volta uscito si ritrova nuovamente di fronte a Genoveva per le vie di Acacias. La Salmeron è convinta di poter riconquistare il cuore dell’avvocato, diventato qualche tempo prima suo marito. Felipe, però, precisa che questo non accadrà mai! Ramon e Liberto consigliano poi al loro amico di lasciar perdere la sua lotta contro Genoveva una volta per tutte.

Genoveva e Felipe, anticipazioni spagnole Una Vita: lui lascia Acacias, la Salmeron giura vendetta

Felipe ascolta il consiglio dei suoi due amici e decide di lasciare per un po’ di tempo Acacias. L’avvocato saluta in modo commovente tutte le persone che in questi anni gli sono state accanto e, in particolar modo, dà un abbraccio ricco di emozioni a Casilda. Genoveva, nel frattempo, promette vendetta contro Felipe. La Salmeron, secondo le ultime anticipazioni spagnole, vuole vendicarsi attraverso Tano. La dark lady è costretta a rimandare questo suo piano, ma continua a tenersi aggiornata sulla vita di Felipe attraverso il suo amico Cuevas. Quest’ultimo ha il compito di spiare l’Alvarez Hermoso e suo figlio Tano. Quando riceve nuove notizie, Genoveva promette che ucciderà Felipe!

Una Vita anticipazioni spagnole: Genoveva promette che ucciderà Felipe

Inizialmente Genoveva non riceve notizie rassicuranti da Cuevas su Felipe e inizia a preoccuparsi. Dopo di che, viene a sapere che l’avvocato è giunto sano e salvo in Austria da Tano. Ma ecco che scoppia la guerra e la Salmeron scopre che l’Alvarez Hermoso si trova in una zona difficile. A questo punto, Genoveva giura che salverà suo marito, in quanto se deve morire sarà lei a ucciderlo. “Lo ucciderà”, si legge attualmente sui portali spagnole. La Salmeron riuscirà a uccidere l’avvocato? Ci sono momenti in cui Genoveva appare realmente preoccupata per l’Alvarez Hermoso e altri dove non pensa ad altro che alla sua vendetta. Intanto, si attende il ritorno di Felipe ad Acacias.