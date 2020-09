Una Vita trame Spagna, Felipe va via: la minaccia di Genoveva per Tano

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano l’uscita di scena di Felipe. L’Alvarez Hermoso lascerà Acacias 38 nelle puntate che andranno in onda in Spagna nei prossimi giorni. L’avvocato prende questa scelta dopo aver lottato inutilmente contro Genoveva. Felipe è pronto a tutto pur di far pagare alla Salmeron, che nel frattempo è diventata sua moglie, l’omicidio di Marcia. Messa alle strette, la nuova dark lady di Acacias confessa finalmente di essere stata lei a uccidere la giovane brasiliana. Dopo questa inaspettata confessione, Genoveva finisce in carcere. Ma dietro le sbarre, la Salmeron non se ne sta con le mani in mano, anzi. Infatti, la dark lady trova il modo di uscire di prigione e quanto accade manda in tilt l’Alvarez Hermoso. Dopo una violenta reazione, l’avvocato viene addirittura arrestato per una notte. Quando esce di prigione, riceve dai suoi amici un importante consiglio: lasciar perdere la sua guerra con Genoveva. Ed è a questo punto che Felipe decide di lasciare Acacias e di raggiungere suo figlio Tano in Inghilterra. La Salmeron, però, non prende affatto bene la notizia!

Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe lascia Acacias per raggiungere Tano, la minaccia di Genoveva

La guerra contro Genoveva non termina come Felipe spera, anzi. La Salmeron riesce a scamparla e a uscire di prigione. Di fronte all’ennesima vittoria della nuova dark lady del quartiere, l’Alvarez Hermoso annuncia ai suoi vicini di voler lasciare Acacias. L’avvocato non ha intenzione di scegliere una data per il ritorno, in quanto non sa quanto resterà insieme al figlio in Inghilterra. Nel corso delle prossime puntate spagnole, i telespettatori assisteranno a un addio amaro tra Genoveva e Felipe. La Salmeron, fortemente arrabbiata per la partenza dell’avvocato, lo minaccerà e citerà proprio Tano. Cosa avrà intenzione di fare questa volta la dark lady? Farà davvero del male al ragazzo? Il giovane, attualmente, dovrebbe avere circa 24 anni e questa situazione potrebbe segnare il suo ritorno ad Acacias!

Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe lascia Acacias e non si sa nulla sul suo ritorno

Non si sa, al momento, quando Felipe tornerà ad Acacias. La sua decisione arriva in modo improvviso e provoca in Genoveva tanta rabbia. La Salmeron, una volta uscita di prigione, crede di poter ancora riconquistare l’Alvarez Hermoso. Quest’ultimo, però, le fa sapere di non essere assolutamente disposto a tornare tra le sue braccia. Un duro momento per Genoveva, la quale ora si ritroverà costretta a cercare degli alleati per continuare a vivere nel quartiere spagnolo. In particolare, si avvicinerà ad Aurelio Quesada, colui che sta causando problemi ad Antonito e Lolita!