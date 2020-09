Una Vita puntate spagnole, Felipe raggiunge Tano: l’annuncio dell’avvocato

Felipe in Una Vita è pronto a lasciare Acacias per raggiungere Tano. Questa è una delle ultime anticipazioni spagnole che sta tenendo il pubblico con il fiato sospeso. L’avvocato è davvero sicuro di voler partire? L’Alvarez Hermoso, dopo quanto accaduto in quest’ultimo periodo con Genoveva, decide di far visita a Tano. Non solo, Felipe confessa di non aver fissato la data di ritorno. Dunque, non si sa al momento per quanto tempo l’avvocato scelga di stare lontano dal ricco quartiere spagnolo. Di fronte a questa notizia, la Salmeron reagisce molto male, in quanto è convinta di poter ancora riconquistare il cuore dell’avvocato. Chi non ha seguito le ultime anticipazioni sulla soap opera deve sapere che Felipe e Genoveva si sposano. Ben presto, però, l’Alvarez Hermoso si rende conto di essere convolato a nozze con una persona crudele. Lui stesso intuisce che la Salmeron ha ucciso la sua amata Marcia! Dopo aver fatto questa scoperta, l’avvocato inizia una vera e propria guerra con la nuova dark lady di Acacias. I telespettatori spagnoli hanno visto Felipe disposto a tutto pur di far pagare a Genoveva i suoi errori, senza riuscire però a ottenere ciò che realmente voleva.

Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe vuole lasciare Acacias per raggiungere Tano

Genoveva viene arrestata per l’omicidio di Marcia, ma non se ne sta con le mani in mano dietro le sbarre. In carcere riesce a trovare una soluzione e a convincere l’Arciprete Reguero ad appoggiarla in tribunale. Con l’aiuto del religioso, la Salmeron esce dal carcere, sebbene abbia confessato lei stessa di aver ucciso Marcia. Felipe non reagisce affatto bene alla notizia, tanto che si lascia andare a una sfuriata che lo porta a trascorrere una notte in prigione. I due si ritrovano nel centro di Acacias e l’Alvarez Hermoso giura vendetta! I vicini, però, tentano di convincere Felipe a lasciar perdere la sua guerra con Genoveva e di riportare così la pace nel quartiere. Nel frattempo, la Salmeron si avvicina ad Aurelio Quesada, colui che sta rovinando la vita di Antonito e Lolita! Pare che i due formeranno una coppia molto pericolosa!

Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe lascia davvero Acacias? La lotta con Genoveva potrebbe non essere finita

Non si sa ancora se Aurelio e Genoveva diventeranno presto alleati contro i vicini di Acacias. Ciò che è certo è che Felipe vuole lasciare Acacias e raggiungere Tano. Il figlio che ha adottato con Celia, attualmente, dovrebbe avere circa 24 anni. Sono cambiate davvero tantissime cose da quando il ragazzo ha lasciato il quartiere per portare avanti i suoi studi a Londra, in Inghilterra. E chissà, questa fase della trama potrebbe riportarlo in scena! Sembra, però, abbastanza strano che Felipe voglia lasciar perdere così la sua guerra con Genoveva! Infatti, l’Alvarez Hermoso potrebbe riservare ancora altri colpi di scena!