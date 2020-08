Una Vita anticipazioni spagnole: Genoveva “innocente”, Felipe arrestato

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano una grande svolta per Genoveva e Felipe. Quest’ultimo è pronto a tutto pur di vendicare la morte di Marcia. Scendendo nel dettaglio, l’Alvarez Hermoso è ormai convinto che a uccidere la domestica sia stata proprio la Salmeron, con cui è convolato a nozze. Dopo vari momenti drammatici, finalmente Genoveva confessa di essere stata lei a mettere fine alla vita di Marcia

Dopo tale confessione, la nuova dark lady di Acacias viene arrestata. Ma in carcere la Salmeron pianifica le sue prossime mosse per poter tornare in libertà. Nel corso delle puntate che andranno in onda in questa settimana in Spagna, i vicini discuteranno con Felipe sulle possibilità che Genoveva ha di ottenere la grazia. In effetti non hanno tutti i torti, la Salmeron chiederà di parlare con l’Arciprete Reguero nella sua cella: con il suo sostegno riuscirà a uscire di prigione. Pertanto, offrirà del denaro all’uomo in cambio del suo appoggio per tornare in libertà!

Anticipazioni spagnole Una Vita: Genoveva esce dal carcere, Felipe arrestato

Genoveva viene arrestata dopo aver confessato l’omicidio di Marcia, ma non se ne resterà con le mani in mano. Chiederà, appunto, l’appoggio dell’Arciprete Reguero, il quale accetterà l’accordo. Intanto, il Commissario Méndez avvertirà Felipe: Genoveva verrà dichiarata innocente. Durante la lettura della sentenza, di fronte alla decisione del giudice, Felipe andrà su tutte le furie! L’Alvarez Hermoso verrà arrestato per la sua forte reazione, mentre Genoveva risulterà innocente. Dopo aver raggiunto anche questo obbiettivo, la Salmeron tornerà ad Acacias e mediterà nuovamente vendetta. Cosa avrà intenzione di fare questa volta la nuova dark lady? Non mancheranno i colpi di scena con il suo ritorno nel ricco quartiere spagnolo.

Una Vita anticipazioni spagnole: Genoveva pronta a tutto pur di vendicarsi, Felipe torna ad Acacias

Felipe non prenderà affatto bene la decisione presa dal giudice di dichiarare Genoveva innocente, tanto che verrà arrestato per la sua dura reazione. Una volta uscito dal carcere, l’Alvarez Hermoso dovrà andare a vivere per un po’ a casa di Rosina e Liberto. Nel frattempo, Ramon e Méndez saranno preoccupati quando vedranno l’avvocato deciso a non mollare. Ed ecco che Genoveva e Felipe arriveranno ad Acacias nello stesso momento e si incontreranno faccia a faccia. La guerra tra i due coniugi continuerà nel corso delle prossime puntate. Entrambi vorranno vendicarsi l’uno contro l’altra per quanto accaduto negli ultimi mesi. Sicuramente Genoveva dimostrerà di essere disposta a qualsiasi cosa pur di ottenere i suoi scopi!