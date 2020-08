Una Vita anticipazioni spagnole: Lolita ha una malattia incurabile

Brutte notizia dalla Spagna: Lolita in Una Vita ha una malattia incurabile. Le anticipazioni spagnole annunciano che Antonito e le persone vicine alla Casado scoprono questa triste realtà. I telespettatori spagnoli, nelle prossime puntate, vedranno Lolita ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi. Il tutto accade quando Aurelio e Natalia Quesada mettono in crisi il matrimonio dei due coniugi Palacios. I due sono da poco giunti ad Acacias e, sin da subito, dimostrano di non avere delle intenzioni positive. Entrato in politica, Antonito trascorre molto tempo con la bella Natalia. In poco tempo, il giovane Palacios si lascia addirittura sedurre dalla nuova arrivata. Da questo momento inizia un vero e proprio incubo. Lolita, attraverso alcune foto, scopre il tradimento del marito e non solo: li becca anche insieme! Una scena sconvolgente per la povera Casado, che sviene cadendo a terra. Immediatamente viene trasportata in ospedale, ma le notizie sulle sue condizioni di salute non sono per nulla positive.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Lolita ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi, Antonito scopre la verità sul ricatto delle fotografie

Antonito cade in una vera e propria trappola. In realtà, Natalia non sembra essere particolarmente d’accordo con il padre Aurelio, in quanto appare realmente interessata al Palacios. Pare che la giovane sia “costretta” a seguire gli ordini del Quesada. Nel frattempo, Antonito è divorato dal senso di colpa quando i medici sottopongono Lolita a vari test in ospedale. I dottori sembrano non riuscire a individuare l’origine della sua malattia. Fortemente provato da questa situazione, Antonito confessa a Liberto e Miguel l’errore commesso con Natalia quando Lolita li ha beccati insieme. Piano piano, il Palacios riesce a ricostruire il puzzle e comprende che dietro tutto c’è Aurelio! Tra gli effetti personali di sua moglie trova, infatti, un biglietto che le ha lasciato proprio il Quesada.

Una Vita puntate spagnole: Lolita peggiora e i Palacios scoprono che ha una malattia incurabile

Mentre Antonito scopre che dietro il ricatto a cui è stato sottoposto c’è Aurelio, la salute di Lolita non migliora, anzi peggiora. Il Palacios si reca poi in ospedale e dichiara a sua moglie tutto il suo amore, convinto che lei stia dormendo. Purtroppo le condizioni della Casado peggiorano e i medici fanno sapere ai Palacios che ha contratto una malattia inguaribile. Antonito cerca immediatamente delle opzioni per curare Lolita e, intanto, si scaglia duramente contro Aurelio per scoprire la verità. La Casado è, però, convinta che tra qualche giorno potrà tornare a casa.