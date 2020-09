Una Vita trame Spagna, Felipe lascia Acacias: l’addio a Casilda commuove

In Una Vita avviene uno speciale saluto tra Felipe e Casilda, secondo le ultime anticipazioni spagnole. L’avvocato lascia Acacias dopo aver lottato contro Genoveva. L’Alvarez Hermoso ascolta i consigli di Ramon e Liberto e decide di lasciar perdere la sua lotta con la Salmeron. In particolare, l’avvocato avrebbe voluto far pagare a Genoveva i suoi crimini, soprattutto per vendicare la morte di Marcia. La nuova dark lady di Acacias dimostra, ancora una volta, di essere molto astuta e, dopo essere stata arrestata, riesce a uscire di prigione. Questa nuova sconfitta porta Felipe a prendere l’amara decisione di lasciare il ricco quartiere spagnolo! Scendendo nel dettaglio, l’Alvarez Hermoso decide di raggiungere Tano, che attualmente dovrebbe avere circa 24 anni. Pronto a riabbracciare il figlio che adottò con Celia diversi anni fa, l’avvocato deve salutare i suoi vicini. Ed è l’addio che Felipe riserva a Casilda che ha commosso i telespettatori spagnoli. Sui social sono diverse la pagine legate alla nota soap opera che riprendono il saluto tra i due. Inizialmente, entrambi ricordano la dolce Marcia e poi si lasciano andare a un abbraccio commovente.

Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe lascia Acacias e saluta le persone a lui care, con Casilda il saluto è commovente

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano l’uscita di scena di Felipe. Nell’account ufficiale di GrupoBoomerang su Instagram, è possibile leggere: “A presto Felipe, ti aspettiamo ad Acacias 38”. La società di produzione audiovisiva spagnola, con queste parole, fa intendere che Felipe tornerà nel ricco quartiere spagnolo. Nel frattempo, il pubblico si ritrova a doverlo salutare. Prima della sua partenza, l’Alvarez Hermoso non può non dare il suo ‘arrivederci’ alle persone che vivono ancora ad Acacias e che hanno fatto parte della sua vita. Scendendo nel dettaglio, l’avvocato saluta emozionato Fabiana, Servante, Liberto, Ramon, Jacinto e Casilda. Con quest’ultima il saluto è commovente! A rendere così emozionante il loro abbraccio è lo stesso Felipe. Con Genoveva, invece, il discorso è ben diverso. Infatti, la Salmeron riserva all’avvocato una vera e propria minaccia che coinvolge Tano!

Anticipazioni spagnole Una Vita: il saluto tra Felipe e Casilda, Genoveva preoccupata

“Conserverò il ricordo di questo abbraccio fino al mio ritorno”, dichiara Felipe abbracciando Casilda prima di partire. Una scena che ha commosso moltissimi telespettatori spagnoli e che regala speranza. In effetti l’avvocato parla di ‘ritorno’, dunque questo non dovrebbe essere un addio definitivo al ricco quartiere. Nel frattempo, Genoveva dimostra di essere preoccupata per Felipe, quando non riesce più a ricevere segnalazioni da Cuevas che lo riguardano. La Salmeron teme che sia accaduto qualcosa di grave all’avvocato!