Una Vita puntante Spagna: Genoveva vicina a Natalia, amante di Antonito

Ad Acacias regna il caos, secondo le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita. In particolare, i telespettatori continueranno a vedere ancora al centro della scena Genoveva! La sua lotta con Felipe non termina come lei vorrebbe, ma ottiene buoni risultati. Dopo aver confessato di essere stata lei a uccidere Marcia, la Salmeron è finita in carcere. L’Alvarez Hermoso pare, a questo punto, aver raggiunto il suo obbiettivo. Ma ecco che la nuova dark lady di Acacias trova il modo per uscire di prigione. Scendendo nel dettaglio, Genoveva riesce a farsi appoggiare da un sacerdote e così torna nel quartiere libera! La decisione presa dal giudice devasta Felipe, il quale ha una reazione molto dura. Dopo ciò, l’avvocato si ritrova a trascorrere una notte dietro le sbarre. Il giorno dopo, Felipe e Genoveva si ritrovano nella zona centrale del quartiere spagnolo. La Salmeron è convinta di poter, ora, recuperare la situazione e riconquistare il cuore dell’Alvarez Hermoso. Quest’ultimo, però, non ha alcuna intenzione di tornare a fianco della dark lady, anzi vuole cercare vendetta per la morte di Marcia. Per evitare altri problemi, Liberto e Ramon consigliamo all’amico di mettere la parola fine alla sua guerra contro Genoveva. Felipe accetta il consiglio dei suoi vicini e decide di lasciare per qualche tempo Acacias. Ora la Salmeron deve trovare un modo per farsi strada nel quartiere!

Una Vita anticipazioni spagnole, nuova alleanza: Genoveva si avvicina a Natalia, l’ex amante di Antonito

Dopo la partenza di Felipe, Genoveva si ritrova costretta a trovare un modo per riconquistare la fiducia dei vicini. Non solo, la Salmeron giura vendetta nei confronti dell’Alvarez Hermoso. In una posizione simile si trova Natalia Quesada, una delle ultime new entry. La giovane, arrivata ad Acacias con il fratello Aurelio, si avvicina subito ad Antonito, il quale entra in politica. Per incastrare il Palacios, il Quesada consiglia alla sorella di sedurlo e causare una rottura nel suo matrimonio con Lolita. Natalia riesce nel suo intento, visto che Antonito si lascia sedurre! Nonostante ciò, la giovane Quesada non conquista il cuore del Palacios come avrebbe voluto e ora si ritrova a essere duramente accusata dai vicini. Genoveva intuisce che Natalia è in una posizione simile alla sua e così decide di creare una nuova alleanza!

Genoveva e Natalia, si crea una nuova alleanza ad Acacias: puntate spagnole Una Vita

Genoveva si avvicina a Natalia, con cui ha intenzione di creare una nuova alleanza. La Salmeron è convinta che la giovane sia l’alleata perfetta per raggiungere i suoi obbiettivi e inserirsi tra i vicini. Dopo quello che è successo con Antonito, la Quesada vive una situazione complicata ad Acacias, mentre Genoveva non è riuscita a pulire la sua immagine dopo la morte di Marcia. Le due nuove alleate si recano insieme a una festa all’Ambasciata d’Italia, dove diventano grandi protagoniste. Ma quale sarà la prossima mossa della Salmeron? Perché ha bisogno di Natalia per portare avanti il suo piano? Sicuramente ad Acacias, tra una situazione e l’altra, regna ora il caos!