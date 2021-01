Una Vita chiude: TVE cancella la soap, quando finiranno le riprese

Ebbene sì: Una Vita chiude! La soap spagnola è stata cancellata da TVE. Si tratta di una delle serie quotidiane di successo del canale televisivo spagnolo. Dopo più di cinque anni di messa in onda le telecamere si spegneranno sul set di Acacias 38, ma non ora! Una brutta notizia per i telespettatori che seguono con passione le vicende legate ai vicini del ricco quartiere. Il pubblico sia italiano che spagnolo si è ormai affezionato ai protagonisti. Spesso il cast è cambiato, ma ci sono dei personaggi che sono sempre rimasti al centro della scena. Ad esempio, Felipe è presente nella trama sin dalla prima puntata, come Rosina, Servante, Fabiana, Casilda e Ramon. A lanciare l’annuncio sulla chiusura della soap è stato Cultura en Serie. Il portale dà la triste notizia ai fan, che non potranno più godere delle storie di Acacias tra qualche tempo.

Dopo quasi 1500 episodi andati in onda, tra momenti di passione, tensione e umorismo, la soap chiude i battenti. Ciò accade dopo quasi un anno dal finale de Il Segreto, già trasmesso in Spagna. I telespettatori italiani ora dovranno prepararsi non solo a salutare Puente Viejo, ma anche i vicini del ricco quartiere spagnolo. In tutti questi anni, Acacias ha registrato risultati di ascolti televisivi abbastanza soddisfacenti. La soap, ambientata tra la fine del XIX e l’inizio del XX, è entrata nel cuore del pubblico stagione dopo stagione. Precisamente per la prima volta è andato in onda in Spagna il 15 aprile 2015 in prima serata su TVE, per poi proseguire negli orari pomeridiani.

Il successo si è esteso fuori dai confini spagnoli. In America Latina è una soap abbastanza amata, come anche in Italia. Ovviamente su Canale 5, la soap andrà in onda ancora per più di un anno. Infatti, va precisato che in Spagna è molto più avanti. Proprio in quest’ultimo periodo, è avvenuto un salto temporale di cinque anni, seguito da grandi cambiamenti. Sono usciti di scena personaggi amati della soap, lasciando alcuni dei protagonisti profondamente devastati. Tra questi vi sono Felipe, Ramon e Lolita. I tre non stanno, al momento, vivendo una situazione serena, nel corso delle puntate spagnole.

Non solo, sono approdati nel quartiere nuovi volti. E ancora ne devono arrivare altri. Gira voce che le telecamere si siano già spente sul set. In realtà, GrupoBoomerang sui social fa sapere che le riprese finiranno tra qualche mese, in quanto c’è ancora molto da raccontare: “Stiamo preparando la stagione finale che vi meritate“. Pertanto, gli spagnoli potranno ancora godere della presenza di Felipe, Rosina e Ramon sul piccolo schermo.

Proprio come accaduto ne Il Segreto, la soap ha optato per un ultimo salto temporale prima del gran finale. Sicuramente verrà riservato anche ad Acacias un’ultima puntata ricca di colpi di scena. Ora non resta che attendere per comprendere le tempistiche che sono state fissate per questa ormai ultima stagione!