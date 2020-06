Il Segreto finale, Alicia e Tomas insieme? La confessione che cambia tutto

By

Finale Il Segreto, Alicia e Tomas uniti dopo Matias e Marcela: svolta inaspettata

Un finale inatteso quello riservato ad Alicia e Tomas ne Il Segreto. Le anticipazioni spagnole annunciano che dopo le rispettive relazioni extraconiugali con Matias e Marcela, riescono a trovare il loro lieto fine. Ebbene sì, anche la Urrutia e il figlio della Marchesa Isabel possono sorridere, nonostante i molteplici problemi. Cosa accade esattamente a questi due personaggi nel corso delle ultime puntate? Ricordiamo che la soap spagnola ha chiuso i battenti lo scorso mese di maggio e in molti si stanno chiedendo cosa potrebbe accadere ad Alicia e Tomas. Stiamo parlando di due personaggi molto coraggiosi e alla ricerca di amore. Mentre la prima si è spesso lasciata andare alla passione con Matias, il cuore del Dos Visos è stato conquistato da Marcela. Entrambi, però, hanno dovuto fare i conti con la realtà e mettersi così da parte. Ma non temete, per loro è stata lasciata una porta aperta a diverse interpretazioni.

Il Segreto anticipazioni spagnole ultima puntata: Tomas confessa ad Alicia di essere lui il suo salvatore

Riuscireste a vedere Alicia e Tomas come una coppia? Ebbene un finale aperto è quello che hanno riservato a questi due personaggi nell’ultima stagione. Le anticipazioni spagnole annunciano che vedremo Tomas entrare nell’ordine degli Arcangeli, i quali cercano di fare del male anche ad Alicia. Quest’ultima viene salvata proprio dal Dos Visos. Non appena l’ordine decide di sbarazzarsi definitivamente della Urrutia, il figlio della Marchesa riesce a metterla in salvo. Ed ecco che, nel corso delle ultime puntate de Il Segreto, Tomas confessa ad Alicia di essere stato lui a salvarla quando gli Arcangeli avrebbero voluto ucciderla. A questo punto, la Urrutia fa una rivelazione davvero inaspettata.

Alicia e Tomas, spoiler Il Segreto finale: Tomas e Alicia insieme, nuova coppia a Puente Viejo?

Dopo aver scoperto che proprio Tomas le ha salvato la vita, Alicia sembra cambiare nuovamente idea. Infatti, la ragazza ammette di volerlo avere nella sua vita, sebbene la loro amicizia nel tempo abbia subito duri colpi! Questa sua dichiarazione segna l’inizio di una nuova storia d’amore a Puente Viejo? Non possiamo saperlo, ma Tomas accetta di stare vicino ad Alicia. Sembra proprio che tra i due sia nato un sentimento che potrebbe andare oltre una semplice amicizia. Nel frattempo, Matias e Marcela riescono a ritrovare la loro serenità, tanto che decidono di dare un fratellino o una sorellina a Camelia!