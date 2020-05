Il Segreto, il finale di Matias e Marcela: la scelta sorprendente

Anticipazioni spagnole Il Segreto ultima stagione: il finale di Matias e Marcela

Quale finale hanno riservato a Matias e Marcela ne Il Segreto? L’ultima stagione della soap opera spagnola ha visto la coppia subire grandi colpi bassi. Infatti, questo capitolo ha preso inizio con il Castaneda lontano da Puente Viejo e con la Del Molino tra le braccia di Tomas. Ma cosa accade nel corso delle ultime puntate ai due innamorati? Intanto, vi anticipiamo che vedremo Matias e Marcela di nuovo felici e innamorati! I fan italiani della coppia non devono, infatti, temere il peggio. Sebbene attualmente in Italia i due siano più lontani che mai, le anticipazioni spagnole parlano nuovamente di una storia d’amore appassionante per quanto li riguarda. Nel corso dei prossimi mesi, vedremo entrambi mettere la parola fine alle rispettive relazioni extraconiugali, per dedicarsi completamente al loro matrimonio. Sia Matias che Marcela decidono di lasciare il passato alle spalle e di ricostruire piano piano ciò che nel tempo avevano distrutto. Grazie anche all’amore che nutrono nei confronti della piccola Camelia, riescono a raggiungere il loro obbiettivo e prendono una decisione sorprendente.

Spoiler Il Segreto, Matias e Marcela ritrovano l’amore e prendono una sorprendente decisione

In Spagna, i telespettatori hanno già assistito all’ultima puntata de Il Segreto, che ha visto grandi colpi di scena. Ma qual è il finale riguardante una delle coppie più amate della soap? Ebbene i produttori hanno pensato bene di regalare a Matias e Marcela il lieto fine che meritano. Come vi abbiamo già anticipato, i due chiudono rispettivamente con Alicia e Tomas e ricominciano da capo. Riescono a mettere in salvo il loro matrimonio? Ebbene sì, Matias e Marcela recuperano la passione di un tempo nel corso delle ultime puntate. “Sposarti è stata la cosa migliore che mi sia successa in questa vita”, dichiara il Castaneda alla sua amata. Il figlio di Emilia prova un po’ malinconia quando pensa a tutto ciò che hanno affrontato insieme ed ecco che con Marcela fa una bellissima scelta.

Matias e Marcela Il Segreto di nuovo genitori: la coppia vuole un altro figlio

Un gran bel finale quello riservato a Matias e Marcela. La coppia è riuscita a regalare ai telespettatori un momento magico. Le anticipazioni spagnole annunciano che la coppia decide di dare un fratello o una sorella a Camelia! Dunque, nel futuro che immaginiamo sui due innamorati possiamo sicuramente vedere tanta felicità e l’arrivo di un altro figlio. Entrambi, infatti, concordano sul fatto che sia il momento giusto per dare un fratellino o una sorellina alla piccola Camelia.