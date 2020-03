Il Segreto Matias e Marcela, la pace dopo la rottura: lui però insospettisce

Anticipazioni spagnole Il Segreto ultime puntate: Matias e Marcela decidono di tornare a essere una coppia felice, lui però preoccupa

Le ultime anticipazioni spagnole parlano della chiusura de Il Segreto, ma cosa sta accadendo a Puente Viejo? Le puntate in onda in Spagna, in queste settimane, vedono Matias e Marcela tornare a essere una coppia. Finalmente per i due innamorati torna la pace, dopo i rispettivi tradimenti con Alicia e Tomas. Ma il giovane Castaneda non sta comunque vivendo un periodo sereno. Nonostante sia riuscito a ritrovare la pace con sua moglie, Matias ora è fortemente preoccupato per suo nonno Raimundo. Quest’ultimo viene rapito in modo abbastanza misterioso e Donna Francisca riesce fortunatamente a trovarlo. Ma vi anticipiamo che le condizioni dell’Ulloa sono critiche! Infatti, dalle anticipazioni sappiamo che Matias rivela a Marcela che suo nonno è ancora privo di sensi. La ragazza appare subito molto positiva, ma dall’altra parte il giovane Castaneda confessa di non essere per nulla ottimista! In questo periodo, Matias dimostra di avere ancora dei segreti e il suo atteggiamento fa preoccupare!

Il Segreto ultime puntate spagnole, Matias preoccupa Marcela: lo strano atteggiamento

In attesa del gran finale de Il Segreto, i telespettatori stanno cercando di capire cosa accadrà ai protagonisti di Puente Viejo. Sebbene siano riusciti a ritrovare la pace, tra Matias e Marcela non procede tutto a gonfie vele. I due genitori di Camelia vengono messi ancora di fronte a importanti difficoltà, che potrebbero nuovamente dividerli. Le anticipazioni spagnole rivelano che Marcela inizia ad avere dei sospetti sul marito. In particolare, vedremo il giovane Castaneda agire in maniera segreta. Matias esce di casa a tarda notte e non rivela più alla moglie cosa gli accade. Questo atteggiamento non può non insospettire la madre di Camelia.

Matias e Marcela, anticipazioni spagnole Il Segreto: Matia sempre più instabile, fan preoccupati

Il gran finale vedrà Matias e Marcela insieme? Per il momento sembra di sì, ma quanto sta accadendo a Raimundo porta il giovane Castaneda a comportarsi in modo strano. Sembra proprio che il ragazzo non abbia alcuna intenzione di restare con le mani in mano. Ma cosa ha intenzione di fare Matias? I telespettatori spagnolo sono abbastanza preoccupati per il Castaneda, che appare sempre più instabile.