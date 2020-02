Il Segreto, scopriremo finalmente cos’è accaduto a Pepa? Il grande finale

Il Segreto finisce, il grande finale svelerà il più importante mistero di Puente Viejo: scopriremo cosa è accaduto a Pepa?

Il pubblico si prepara a salutare Puente Viejo, dopo la notizia sulla chiusura de Il Segreto. Nel frattempo, le ultime anticipazioni spagnole rassicurano i telespettatori: per l’ultima puntata è previsto un grande finale. Sicuramente i fan della nota soap spagnola meritano di assistere a un addio speciale, che potrebbe riguardare proprio Pepa. In Spagna, il pubblico ha già scoperto che esiste un importante segreto su Puente Viejo, nel corso delle ultime puntate. A svelare questa notizia è Donna Eulalia, prima della sua morte. La Castro perde tragicamente la vita durante un confronto con Donna Francisca e la Marchesa Isabel. Quest’ultima prende la situazione in mano e, dopo aver finto di essere morta, colpisce Eulalia. La zia di Salvador Castro, prima di morire, confessa alla Montenegro che c’è ancora un mistero da risolvere a Puente Viejo prima di ritrovare la pace. Donna Francisca dovrà fare di tutto pur di scoprire il grande segreto, in quanto da questo dipende la vita di Raimundo.

Anticipazioni spagnole Il Segreto 2020: Donna Francisca dovrà risolvere il mistero più importante della soap

Donna Francisca è disperata: zia Eulalia le rivela che c’è ancora un importante segreto da scoprire. Come vi abbiamo già anticipato, l’ultima puntata della soap opera spagnola vedrà i nostri protagonisti di fronte a una verità sconcertante. I telespettatori hanno imparato che ogni personaggio porta con sé un segreto. Ora, però, tocca scoprire quello più importante, ovvero quello riguardante tutta Puente Viejo. Ciò avverrà nel grande finale di questa dodicesima stagione de Il Segreto, l’ultima della soap opera. Ma cosa dobbiamo aspettarci? In queste settimane, le anticipazioni spagnole parlano del rapimento di Raimundo, il quale viene portato via da un uomo misterioso. Ora la domanda sorge spontanea: si tratta della stessa figura che, anni fa, ha trasportato via il corpo della povera Pepa?

Il Segreto chiude con la dodicesima stagione, il mistero su Pepa e il personaggio che portò con sé il suo corpo

Sembra di tornare indietro nel tempo, quando Pepa, priva di sensi, dopo il parto venne trasportata da un personaggio misterioso nel bosco. Non è mai stata resa nota l’identità dell’uomo o della donna che portò via il corpo del personaggio che ha fatto sognare migliaia di telespettatori. Ricordiamo che Tristan, dopo aver messi in salvo Aurora, fece ritorno nel bosco. Qui, purtroppo, non trovò più la sua amata. Questo dettaglio ha sempre portato i telespettatori a ipotizzare il ritorno di Papa. Il grande segreto che verrà svelato durante il finale de Il Segreto riguarderà appunto il personaggio misterioso che ha portato via la Aguirre? Non ci resta che attendere per scoprirlo!