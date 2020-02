Il Segreto, quando finisce in Italia: grande finale per l’ultima puntata

Anticipazioni Il Segreto quando finisce in Italia: qual è la data dell’ultima puntata? Previsto un grande finale

Quando finisce Il Segreto in Italia? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo in queste ultime ore. La notizia sulla chiusura della nota soap opera spagnola ha gettato un po’ tutti i fan nello sconforto. Questa volta i telespettatori si ritroveranno costretti a dire addio ai personaggi di Puente Viejo, dopo ben nove anni e più di 2300 episodi. Con Boomerang TV, la soap spagnola inizierà a lavorare sul grand finale. Intanto, il pubblico è alla ricerca della data dell’ultima puntata, che riporterà in scena alcuni dei personaggi storici. Sono più di 60 i Paesi in tutto il mondo che seguono le vicende legate a Puente Viejo e, pertanto, sono davvero tanti i telespettatori che si ritroveranno costretti a rinunciare all’amata soap dopo nove anni. Ha rappresentato per molti attori un’ottima vetrina e centinaia di professionisti sono entrati nel cast, in queste dodici stagioni. Ma noi italiani quando vedremo il finale de Il Segreto?

In Spagna Il Segreto chiude ufficialmente nell’anno 2020 con la dodicesima stagione

Facendo un po’ il punto della situazione, possiamo dire per certo che la soap finirà in Italia nell’anno 2021. Ora, su Canale 5, stiamo seguendo la trama legata all’undicesima stagione. Tra il mese di marzo e quello di aprile dovrebbe prendere inizio il dodicesimo capitolo in Italia. Ricordiamo che siamo indietro di circa sei mesi dalla trama attualmente in onda in Spagna. Dunque, noi avremo ancora un bel po’ di tempo prima di salutare gli abitanti di Puente Viejo. Intanto, si sa già per certo che la soap terminerà ufficialmente nell’anno 2020 in Spagna, come è possibile notare su Wikipedia. Dunque, per i telespettatori spagnoli l’addio arriverà già tra qualche mese. Non si conosce, però, al momento la data precisa dell’ultima puntata.

Il Segreto ultima puntata: le anticipazioni annunciano il ritorno di alcuni personaggi storici e un grande segreto

Nel 2020 in Spagna la soap si fermerà definitivamente. Pertanto, possiamo immaginare che in Italia l’anno in cui andrà in onda l’ultima puntata sarà il 2021. Nel frattempo, dalle anticipazioni sappiamo che alcuni personaggi storici torneranno a Puente Viejo per dire addio alla soap. Vi avevamo già anticipato il ritorno di Sandra Cervera, l’interprete di Emilia Ulloa. Oltre lei potrebbero tornare in scena personaggi come Julieta, Saul, Prudencio, Camila, Hernando, Aurora e molti altri. Non solo, i telespettatori, attraverso questo gran finale, scopriranno il grande segreto che il paesino tiene nascosto da sempre! Sembra proprio che i produttori non abbiano alcuna intenzione di deludere il pubblico, che si merita sicuramente un finale speciale!