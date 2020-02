Il Segreto anticipazioni spagnole: torna Emilia, nessuna notizia su Alfonso

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Emilia Ulloa torna a Puente Viejo

Viene annunciato il ritorno di Emilia a Puente Viejo! Una bellissima notizia per i fan de Il Segreto, che hanno conosciuto la Ulloa nel corso della primissima puntata. La sua storia d’amore con Alfonso e la sua amicizia con Pepa l’hanno resa uno dei personaggi più amati della soap. Ne ha fatta di strada la dolce figlia di Raimundo, che ha avuto l’opportunità di costruirsi la famiglia che tanto desiderava. Purtroppo, a causa di vari problemi, Emilia e Alfonso sono stati costretti a lasciare la loro amata Puente Viejo. Li vedremo tornare, per un brevissimo periodo, per aiutare Maria a liberarsi di Fernando. Dopo di che, il pubblico di Canale 5 dovrà nuovamente salutare la coppia, che sceglie di accompagnare la figlia da Gonzalo a Cuba. Dopo di che, non si hanno nuovamente più notizie dei due amatissimi personaggi della soap. Ora il sito Cultura En Serie annuncia il ritorno di Emilia a Puente Viejo!

Il Segreto trame Spagna, Sandra Cervera di nuovo nel cast: il ritorno di Emilia

Emilia tornerà a Puente Viejo, nelle prossime puntate de Il Segreto in onda in Spagna. La sua interprete, Sandra Cervera, farà dunque il suo ritorno nel cast della nota soap spagnola. Stiamo parlando di uno dei personaggi più amati della trama ideata da Aurora Guerra. La stessa attrice ha fatto sapere ai suoi fan che presto sarebbe tornata a far parte del cast della soap, condividendo una Storia sul suo profilo ufficiale di Instagram. Un ritorno molto gradito il suo, che coincide con quanto sta accadendo a Raimundo e Donna Francisca. Probabilmente, la dolce Ulloa avrà il compito di sostenere e appoggiare suo padre. E mentre il cast si prepara ad accogliere anche un nuovo volto, ovvero quello di Virgil-Henry Mathet, su Alfonso non si hanno notizie.

Prossime puntate Spagna Il Segreto, Emilia torna: ma che fine ha fatto Alfonso?

Non sappiamo di preciso quando tornerà Emilia a Puente Viejo. Ma, per ora, non si parla del ritorno di Alfonso. Nessuna notizia sembra annunciare anche l’arrivo del Castaneda a Puente Viejo. Ma se Emilia tornerà da sola nell’amato paesino, il padre di Matias che fine ha fatto? Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà nel corso delle prossime puntate spagnole.