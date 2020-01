Il Segreto anticipazioni, Francisca perde tutto: il dolore di Raimundo

Il Segreto puntate spagnole: Francisca Montenegro privata di ogni bene… non le resterà nemmeno Raimundo?

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che Francisca Montenegro perderà tutto: non le resterà proprio nulla di materiale e nemmeno l’amore della sua vita. Nel momento in cui si sentirà di nuovo libera – si era nascosta per evitare gesti terribili dai sovversivi nei suoi confronti – verrà privata di tutti i suoi beni. In Spagna, però, questa nefasta notizia non giungerà ancora alle sue orecchie. Il primo a fare questa spiacevole scoperta sarà suo marito Raimundo Ulloa, che dovrà lottare strenuamente per poter continuare a vivere. Si aprirà un altro capitolo drammatico per la coppia formata da Francisca e Raimundo de Il Segreto.

Spoiler Il Segreto, Raimundo si mette nei guai per trovare Francisca

Le indagini di Raimundo per scoprire dove si trova la Montenegro lo porteranno nel luogo in cui la matrona ha acquistato delle terre. Qui però farà una spiacevole scoperta: tutto è stato raso al suolo. Non resterà più nulla a Francisca, che ignorerà quello che le hanno fatto. C’è un colpevole dietro a tutto questo, una persona che vuole veder terribilmente soffrire la Montenegro. Il suo piano di vendetta continuerà: oltre ad averle privato di tutto ciò che possedeva, la priverà anche dell’amore della sua vita: Raimundo Ulloa verrà rapito!

Francisca e Raimundo non si incontreranno più? La nuova trama

Cos’altro abbiamo scoperto dalle anticipazioni future de Il Segreto? Mauricio verrà a conoscenza del fatto che le terre distrutte sono state acquistate dalla Marchesa De Los Vivos per Francisca. Inoltre sappiamo che Marcela temerà di essere incinta: il padre potrebbe non essere Matias. Nella nuova settimana de Il Segreto, i colpi di scena non mancano e potremmo assistere alla scomparsa definitiva di alcuni personaggi. Sia quelli più amati sia quelli più odiati.