Il Segreto, Marcela aspetta un altro figlio? Il padre non è Matias

Il tradimento di Marcela avrà un risvolto inaspettato, spiacevole scoperta: ultime anticipazioni Il Segreto

Una serie di tradimenti porterà Matias e Marcela a essere sempre più lontani. Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, la ragazza la combinerà grossa dopo aver passato un momento di grande intimità con Tomas e sarà terribilmente preoccupata per quello che ha fatto. Dopo aver ricevuto fin troppe delusioni da parte di Matias, Marcela ha deciso di frequentare assiduamente Tomas, ma questa sua storia parallela diventerà molto pericolosa quando la giovane farà una scoperta che la lascerà di stucco.

Marcela incinta di Tomas? Grande preoccupazione e timore di confessare tutto a Matias

Gli spoiler spagnoli de Il Segreto ci rivelano che Marcela crederà di essere incinta e si confiderà con Mauricio, che le dirà di rallegrarsi per la bella notizia, ma nel cuore della ragazza solo un gigantesca preoccupazione… E se il figlio che porta in grembo è di Tomas e non di Matias? Comincerà per lei un periodo in cui trascorrerà la maggior parte del suo tempo in camera disperandosi per quello che ha fatto. Marcela non avrà il coraggio di raccontare tutta la verità a suo marito, che continuerà a fare battaglie operaie assieme alla sua amante.

Puntate spagnole Il Segreto: cosa sta succedendo?

Un bel colpo di scena nella trama de Il Segreto se dovesse saltare fuori che il figlio di Marcela non è di Matias! Cos’altro sappiamo sulle puntate spagnole? Che Fernando uscirà di scena, dopo aver ucciso con le sue mani un personaggio che gli giurerà amore eterno!