Il Segreto anticipazioni 2020: Dori muore, ecco chi la uccide davvero

Il Segreto anticipazioni del 2020: cosa succederà davvero a Dori? Il futuro già scritto dell’infermiera

Dori muore a Il Segreto. Chi la ucciderà? Lei è l’infermiera che si occupa di Maria Castaneda, sottoponendola a trattamenti molti dolorosi voluti da Fernando Mesia per rendere cronica la sua paralisi. Maria comincerà a sospettare che l’infermiera ha dei seri squilibri mentali quando, in un momento di crisi, comincerà a parlare con dei bambini immaginari. L’unica che potrebbe aiutare la ragazza a far chiarezza sul passato di Dori Vilches è Irene, la quale scoprirà che la sua storia è intrecciata a un terribile incendio che ha spazzato la vita di alcune persone.

Dori uccide Maria? Fernando interviene e la bacia: spoiler spagnoli Il Segreto

Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, Maria scoprirà che Dori ha ucciso una donna e che è stata ricoverata in un manicomio in cui è scoppiato un terribile incendio. Dori verrà a conoscenza delle scoperte di Maria e la sederà: intenderà utilizzare un bisturi per ucciderla. Fernando Mesia – che si macchierà di altri atroci crimini – la salverà per un soffio e rimproverà l’infermiera.

Il Segreto trama 2020: chi uccide Dori e perché?

Gli spoiler futuri de Il Segreto continuano. Dopo aver scoperto tutto il passato di Dori, Maria fuggirà; Fernando, disperato, prenderà una difficile decisione. Dori gli confesserà che lo ama e che avrebbe curato Maria per poter passare tutta la vita insieme; Fernando la bacerà e poi la ucciderà. Non è l’unico avvenimento importante del nuovo anno: avete letto tutte le nostre anticipazioni del 2020 de Il Segreto?