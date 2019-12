Il Segreto 2020 anticipazioni: cosa cambia nella storia, nuovi personaggi e colpi di scena

Anticipazioni Il Segreto 2020, trama della nuova stagione della telenovela spagnola: cosa succederà ai personaggi?

Le anticipazioni de Il Segreto non mancano mai e si sa anche quello che succederà nel nuovo anno, i fatti più importanti della telenovela che registra sempre degli ottimi risultati sia in Spagna sia in Italia. Protagonista indiscussa del 2020 sarà sempre lei: Francisca Montenegro. Molti si chiedono cosa sarebbe Il Segreto senza di lei e possiamo già anticiparvi che vedremo la nobildonna ancora per un altro anno o forse due… poi che ne sarà di lei? L’autrice Aurora Guerra ha fatto sapere che ci saranno dei profondi cambiamenti che non riguarderanno solo la trama de Il Segreto, ma anche gli attori che hanno recitato per molto tempo e che sono riusciti a creare un legame fortissimo con i telespettatori. Colpi di scena sempre dietro l’angolo!

Francisca Montenegro anticipazioni: il triste destino della nobildonna

Stando alle anticipazioni del 2020 de Il Segreto, Francisca Montenegro si separerà da Raimundo Ulloa per vedersi salva la pelle: scoppieranno, qua e là, delle rivoluzioni che metteranno in serio pericolo non solo la posizione, ma anche la vita della matrona. Prima lascerà Puente Viejo, poi ci ritornerà senza il suo Raimundo, che passerà uno dei periodi più difficili della sua vita; lo stesso vale per la Montenegro: vivrà come una prigioniera presso la tenuta della Marchesa. La prigionia debiliterà a tal punto Francisca che penserà persino di morire. A morire davvero sarà Antolina: l’attrice che la interpreta ha spiegato chiaramente che sarà protagonista di uno dei finali più tragici de Il Segreto.

Il finale di Severo e Irene: ecco che decisione prenderanno nel 2020 a Il Segreto

Gli spoiler de Il Segreto dell’anno nuovo non finisco qua. Sappiamo con certezza che Irene e Severo abbandoneranno per sempre Puente Viejo: dopo aver superato un altro terribile periodo, capiranno che è meglio stare lontani da quella cittadina che porta solo guai! Inoltre vi possiamo dire che ci sarà un incidente nella miniera che scatenerà il panico tra i cittadini di Puente Viejo…