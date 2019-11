Il Segreto, attrice Antolina svela finale tragico e curiosità sul matrimonio

By





Il Segrero, María Lima parla del finale tragico di Antolina

Marìa Lima interpreta Antolina nella telenovela Il Segreto, la nuova cattiva di Puente Viejo che ha reso un inferno la vita di Elsa. Sappiamo, attraverso le ultime anticipazioni de Il Segreto, quali saranno le prossime mosse della psicopatica e quale sarà il destino che le toccherà dopo aver seminato solo dolore. Antolina è senza dubbio uno dei personaggi più terribili che sono passati a Puente Viejo e la stessa attrice che la interpreta non ha avuto nessuna parola buona nei suoi confronti, tracciando un paralellismo fra lei e la ragazza malvagia. María Lima si è lasciata andare a confessioni che riguardano la sua vita privata.

La vita privata di María Lima: curiosità sul fidanzato

Al settimanale Nuovo Tv, l’attrice María Lima ha spiegato che il suo personaggio uscirà di scena in maniera drammatica: “Alla fine occorreva dare una svolta a tutte le vicende: Antolina ha combinato un sacco di guai!”. L’attrice si è poi lasciata andare a una confessione che riguarda il suo fidanzato: “Anche io amo incondizionatamente. La differenza tra noi è che Antolina è sfortunata in amore, invece nel mio cuore c’è qualcuno di speciale. L’uomo della mia vita deve essere leale, mi piacciono le persone trasparenti, che si mostrano come sono, indipendentemente dall’opinione degli altri. Deve essere una persona divertente, cui piace viaggiare”.

María Lima matrimonio vicino? Le parole dell’attrice

Dopo aver saputo che fine ha fatto davvero Francisca Montenegro, abbiamo anche conosciuto il destino di Antolina, che con l’inganno è riuscita a distruggere la vita di Elsa e Isaac… Ma avverrà la sua uscita di scena! L’attrice che la interpreta, ricollegandosi alle nozze con Isaac, ha raccontato: “Non credo al matrimonio, mi basta essere felice”.