Il Segreto anticipazioni spagnole, che fine ha fatto Francisca? La zia di Salvador Castro sulle sue tracce

Anticipazioni Il Segreto dalla Spagna: che fine ha fatto Francisca Montenegro? Alla disperata ricerca della nobildonna

Francisca Montenegro sembra scomparsa nel nulla. Raimundo Ulloa la cercherà in lungo e in largo, senza successo. Cosa le è capitato? Dopo essersi separati, la matrona è ritornata a Puente Viejo, dove ha ricevuto protezione da parte della marchesa Isabel de Los Vivos, un nuovo personaggio che avrà un ruolo decisivo nella storia de Il Segreto: anticipazioni spagnole non mancano nemmeno questa settimana e ci permettono di capire qual è stato il destino toccato alla Montenegro, dopo alcuni tumulti che avrebbero potuto toglierle la vita. Francisca sta bene, ma vorrebbe ricongiungersi quanto prima al suo Raimundo.

Spoiler Il Segreto, Donna Eulalia vuole incontrare Francisca Montenegro

Sulle tracce di Francisca Montenegro, anche Eulalia, la zia di Salvador Castro, che vorrà confessarle un segreto: la nobildonna incaricherà il tenente Campuzano per trovarla a Puente Viejo. La sua protezione durerà a lungo? Isabel avrà modo di parlare con Francisca, spiegandole che, ora come ora, non potrà lasciare quella dimora sicura; fuori dalla tenuta non è al sicuro e qualcuno potrebbe attentare alla sua vita. La Montenegro si rassegnerà all’idea di restare ancora per molto tempo all’interno della tenuta dei Los Visos, anche se Raimundo scoprirà qualcosa d’importante…

Storia Il Segreto, tutte le anticipazioni sulle prossime puntate

Le anticipazioni future de Il Segreto non finiscono qua. Francisca Montenegro tenterà anche la fuga pur di incontrare Raimundo (sarà in apprensione per lui), ma ci penseranno Tomas e Adolfo, figli di Isabel, a non perderla mai d’occhio. Un personaggio-chiave della nuova trama de Il Segreto è senza dubbio la domestica della Marchesa: il suo nome è Antonita e riuscirà a evitare che Raimundo e Francisca si incontrino. Cos’altro bisogna sapere sulle prossime puntate? Ci sarà un terribile incidente nella miniera che spezzerà la vita di un personaggio!