Il Segreto anticipazioni, tragedia nella miniera: Puente Viejo in lutto

Il Segreto puntate dalla Spagna: una tragedia nella miniera spezzerà la vita di un personaggio

Una tragedia colpirà Puente Viejo. Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, avverrà un incidente all’interno della miniera che metterà in serio pericolo la vita di tutti gli operai: la situazione sarà davvero critica e questo preoccuperà terribilmente la Marchesa, che tenterà il tutto per tutto pur di salvarli. Ci riuscirà? I soccorsi non mancheranno e gli operai potranno ritornare alle loro vite… tranne uno! Purtroppo un personaggio non riuscirà a sopravvivere, mettendo in ginocchio Damian e Inigo; anche la Marchesa non rimarrà indifferente alla morte di un povero innocente.

Trama Il Segreto, anticipazioni spagnole: Cosme perde la vita, la rabbia di Inigo

Cosme muore a Il Segreto. Sarà lui l’unico operai che perderà la vita a causa della tragedia consumatasi all’interno della miniera; una tragedia che si sarebbe potuta evitare, secondo Inigo, perché scoprirà che non sono state messe in atto le norme di sicurezze. Damian non riuscirà a trattenere il suo dolore, non saprà a chi appellarsi per far sì che la morte dell’operaio non cada nel dimenticatoio. Il Marchese, invece, si chiuderà nel silenzio, convinto che lui non abbia la benché minima colpa.

Anticipazioni Il Segreto, prossime puntate: cosa bisogna sapere sulla nuova storia?

Gli spoiler futuri de Il Segreto continuano. Sappiamo che Francisca Montenegro dovrà lottare contro un’emicrania che non la lascerà in pace… Riuscirà a incontrare Raimundo? I due sono stati separati e non sanno qual è stata la sorte che è a loro toccata. Raimundo farà di tutto per ritrovarla, ma ci saranno avvenimenti che renderanno difficile la sua ricerca.