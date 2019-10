Il Segreto anticipazioni spagnole, Raimundo ha trovato Francisca? La verità

Raimundo e Francisca si ritrovano dopo una lunga lontananza? Ultime anticipazioni Il Segreto: ecco cosa succederà

Francisca e Raimundo si ritroveranno? I due sono stati divisi e, fino a quando la Marchesa manipolerà la Montenegro, non potranno avere alcun tipo di contatto. Francisca verrà tenuta segregata, come ci rivelano le anticipazioni spagnole de Il Segreto, per evitare che a Puente Viejo si diffonda la voce del suo ritorno. Ha un piano da portare a termine e potrà farlo solo rimanendo nascosta nell’ombra: la Marchesa approfitterà di questa situazione per avere il completo controllo su di lei, ma la Montenegro, durante le ultime puntate de Il Segreto trasmesse in Spagna, comincerà a sospettare che le stia nascondendo qualcosa di veramente importante. Come reagirà una volta che verrà a conoscenza di tutta la verità?

Anticipazioni Il Segreto dalla Spagna: Raimundo alla disperata ricerca di Francisca e la strana coincidenza

Dopo il ritorno di Francisca e dopo aver scoperto il suo nuovo piano da attuare a Puente Viejo, sappiamo che Raimundo farà capolino al paesino per incontrarsi nuovamente con sua moglie. Ma non ci sarà verso. La Marchesa impedirà alla Montenegro di esporsi troppo, rendendo ancora più rigidi i controlli su di lei; la madrina di Maria avrà una semplice richiesta: portare dei fiori in un luogo speciale. La domestica Antoñita deciderà di portare a termine questo incarico e, proprio nel luogo indicato dalla matrona, incontrerà Raimundo!

Raimundo vicino dallo scoprire la verità su Francisca, spoiler spagnoli Il Segreto

Stando alle anticipazioni future de Il Segreto, Raimundo chiederà alla cameriera se sa qualcosa di sua moglie e lei negherà tutto; l’uomo, però, si accorgerà che gli sta nascondendo qualcosa. Raimundo e Francisca si ritroveranno a vivere in due palazzi vicini senza sapere nulla l’uno dell’altra. Cos’altro sappiamo? Che Maria Castaneda entrerà in crisi e si allontanerà dai suoi figli.