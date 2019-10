Anticipazioni Il Segreto, Maria abbandona i figli? Colpo di scena dopo l’incidente

Figli di Maria in pericolo? Le ultime anticipazioni de Il Segreto sulla famiglia della Castaneda: ecco cosa succederà dopo l’incidente

Cosa ci rivelano le anticipazioni spagnole de Il Segreto? Ci sarà una devastante esplosione che cambierà drasticamente la vita di Maria Castaneda: resterà sulla sua sedia a rotelle. Questo la deprimerà a tal punto di decidere di star lontana dai suoi figli perché si sentirà non all’altezza di prendersi cura di loro; momento, questo, propizio per Francisca Montenegro, che potrà stringere i propri artigli sui due bambini, proprio come ha fatto in passato con la sua figlioccia. Maria sarà sempre perseguitata dall’umore nero, nonostante i famigliari le faranno sentire continuamente la loro presenza. Tranne gli amici.

Il Segreto anticipazioni future: Francisca Montenegro isola Maria Castaneda. Il motivo

Stando agli spoiler delle puntate future de Il Segreto, la matrona impedirà a Irene e Adela di avvicinarsi a Maria perché avrebbero potuto influenzarla negativamente, facendole magari credere che l’artefice dell’esplosione non è Severo Santacruz. La Montenegro si convincerà invece che sia stato proprio lui e gli giurerà vendetta: ordinerà a Mauricio di farlo fuori… Morirà davvero nelle prossime puntate?

Fernando e Maria vicinissimi dopo la tragedia: spoiler Il Segreto dalla Spagna

L’esplosione ha stroncato la vita di Maria Elena, la fidanzata di Fernando Mesia, che non riuscirà a trovar pace dopo la sua morte; si sentirà inoltre in colpa per quello che è successo alla Castaneda, prestandole continuamente le sue cure. Ci saranno altri eventi che porteranno Maria e Fernando a essere sempre più vicini e che spingeranno Francisca Montenegro ad abbandonare Puente Viejo… per poi ritornare con un nuovo piano.