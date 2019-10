Il Segreto anticipazioni spagnole, Francisca ritorna con un nuovo piano

Anticipazioni Il Segreto dalla Spagna: Francisca Montenegro sta bene e decide di ritornare a Puente Viejo

Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto? Un nuovo colpo di scena: Francisca Montenegro ritornerà a Puente Viejo lasciando senza parole tutti i cittadini. Si credeva che non avrebbe mai più messo piede nel paesino e invece vi farà capolino portando con sé un nuovo piano. Nulla è lasciato al caso e, questa volta, la Montenegro avrà una nuova alleata: la Marchesa. Sarà proprio lei a permetterle di ritornare nel paesino dei mille misteri e continuerà ad aiutarla perché entrambe avranno chiaro in mente quali saranno le loro prossime mosse.

Il Segreto, puntate future: la verità sul matrimonio di Francisca e Raimundo

Qualche tempo fa, abbiamo assistito al ritorno di Raimundo Ulloa in Spagna. Molti si sono chiesti che fine avesse fatto Francisca Montenegro e vi avevamo spiegato delle questioni lasciate in sospeso… Si è parlato di matrimonio finito, per i due, ma – attraverso gli spoiler de Il Segreto – sappiamo che alla matrona mancherà terribilmente suo marito. Vorrà riabbracciarlo quanto prima, ma lui sarà davvero disposto a ricominciare una nuova vita con lei a Puente Viejo? Francisca vorrà trasferirsi in pianta stabile nella cittadina con il suo Raimundo.

Anticipazioni Il Segreto: il piano di Francisca Montenegro

Dopo aver scoperto la verità sulla fidanzata di Fernando, ora possiamo dirvi il vero motivo per cui Francisca ritornerà a Puente Viejo: vorrà ricominciare un nuovo capitolo della sua vita proprio in quel paesino e il primo passo sarà quello di riacquistare tutti i suoi terreni e… la Casona! La Marchesa farà di tutto per lei. Ma perché? In passato la Montenegro l’ha aiutata in qualche oscuro modo? Scopriremo molto presto tutto quello che c’è sapere sull’ambiguo rapporto di Francisca Montenegro e la Marchesa de Il Segreto.