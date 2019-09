Il Segreto, tutta la verità sulla fidanzata di Fernando: anticipazioni puntate italiane

Fernando e Maria Elena, nuova coppia a Il Segreto: anticipazioni sulla storia dei due personaggi innamorati

Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni de Il Segreto in Italia? Si scoprirà che Fernando Mesia è decisamente cambiato: sarà raggiante, sembrerà sereno e forse questa volta ha scacciato sul serio la parte malvagia di sé. Un cambiamento radicale che lascerà senza parole soprattutto Maria Castaneda, che non riuscirà assolutamente a capire cosa gli sia capitato; Fernando le dirà che ha una grande sorpresa per lei… e non tarderà ad arrivare! Questa sorpresa ha un nome preciso: Maria Elena Casado de Grey, interpretata da Patricia Ponce de Leon. Sarà tra i nuovi personaggi della telenovela iberica.

Anticipazioni puntate future Il Segreto: Fernando cambia e sposa Maria Elena

Stando agli spoiler de Il Segreto, Fernando Mesia inviterà Maria Castaneda alla locanda di Matias e Marcela; la interromperà mentre stava leggendo la lettera fasulla di Roberto (l’uomo farà una brutta fine). Fernando presenterà la sua nuova fidanzata alla Castaneda: ha il suo stesso nome e ha intenzione di sposarla presto. Una ragazza che è riuscita a stregarlo e a permettergli di migliorare. La figlia di Emilia non riuscirà proprio a credere come una ragazza come Maria Elena abbia potuto fidanzarsi col Mesia: lei è allegra, piena di energia e desiderosa di portare avanti tanti progetti; lui… beh, lui lo conosciamo bene!

Il Segreto, anticipazioni spagnole: Fernando rimarrà senza Maria Elena

Purtroppo la felicità di Fernando Mesia non durerà molto: accadrà un avvenimento che riguarderà proprio Maria Elena e che farà cadere nello sconforto il Mesia. Dopo questo evento tragico, Fernando ritornerà a essere il cattivo di un tempo… Ne vedremo delle belle!